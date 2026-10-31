Ярослава Магучих получила сочувствие от украинской олимпийской чемпионки

В сезоне 2026 года Ярослава Магучих стала чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы и первой в истории абсолютной чемпионкой планеты. Даже несмотря на такие феноменальные результаты, украинка все равно подвергалась критике со стороны соотечественников.

О том, как трудно выступать в статусе лучшей, когда от каждого старта ждут только максимальных результатов, рассказала NV.ua чемпионка Олимпиады-2012 Наталья Довгодько. Она выразила сочувствие Магучих в связи с давлением, которое на нее оказывается.

Давление за каждое второе место

Наталья Довгодько, которая в Лондоне в 2012 году стала олимпийской чемпионкой по академической гребле, заявила, что после завоевания высших наград появляется дополнительная ответственность, потому что люди ожидают от тебя еще большего и лучшего.

Из-за этого спортсменка даже боялась выступать на соревнованиях, чтобы не проиграть.

Я следила за Ярославой Магучих. Когда она заняла второе место на каких-то соревнованиях, не помню, на каких именно, я немного сочувствовала ей, потому что мне кажется, что это морально очень тяжело. Ты понимаешь, что от тебя ждут победы, а ты – вторая,

– поделилась Довгодько.

По словам Натальи, после Олимпиады приходилось слышать, что не только болельщики, но и тренеры говорили, что "тебе это не сложно", ссылаясь на прошлые достижения. Хотя на самом деле олимпийские чемпионы тоже обычные спортсмены, и они могут не только выигрывать.

Почему критиковали Магучих

Ярослава Магучих в прошлом сезоне обращала внимание болельщиков на то, что они иногда оказывают давление на спортсменов, требуя только побед в соревнованиях.

Сама чемпионка мира и Европы не всегда превосходила всех соперниц, иногда уступая своей главной сопернице Николе Олислагерс, а однажды на этапе Бриллиантовой лиги – и соотечественнице Юлии Левченко.

Также критику вызвало то, что Магучих в течение сезона была далека от своего мирового рекорда – 2 метра 10 сантиметров.