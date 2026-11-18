Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих порадовала поклонников новыми снимками. Это подборка фотографий из парка развлечений.

Эти снимки украинская спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети инстаграм. Магучих посетила один из парков развлечений на западном побережье США.

Какие фотографии опубликовала Магучих

На своих фотографиях Ярослава Магучих сначала позировала у входа в парк развлечений, держа в руках сладкую вату. Спортсменка призналась, что обожает скорость, высоту и острые ощущения.

Я всегда за экстрим, высоту, скорость и острые ощущения. А вы любите американские горки и экстремальные аттракционы или обходите их стороной,

– поинтересовалась спортсменка у своих подписчиков.

Ярослава Магучих сейчас проходит сборы в США, где готовится к зимнему сезону в легкой атлетике. Она находится в Калифорнии, где проходит ее тренировочный лагерь. Украинка показала, как тренируется в тренировочно-реабилитационном комплексе Red Bull Athlete Performance Center, что расположен в городе Санта-Моника.

Здесь спортсменка сейчас закладывает основу физической подготовки вместе со своим тренером. Следующий соревновательный сезон у украинки начнется зимой.

В частности, зимой 2024 года Магучих ждут чемпионат Европы и чемпионат мира в помещении. Судя по тому, как к зимнему сезону готовится украинка, она примет участие в обоих турнирах.

Интересно, что спортсменка развивается и в других сферах. В частности, недавно она исполнила хит Анны Тринчер, чем привлекла внимание самой певицы. В итоге они даже договорились о совместном исполнении песни.