Итоговый турнир, на котором Элина Свитолина впервые за много лет смогла выйти в финал, завершил для нее сезон 2026 года. Времени на отдых у первой ракетки Украины оказалось не так уж и много.

Как сообщает Суспильне Спорт, возвращение Элины на корт состоится еще до наступления нового года. Она приняла неожиданное решение об участии в одном турнире.

Какой следующий турнир в планах Свитолиной

Украинка рассказала, что сейчас у нее наконец-то появилась возможность отдохнуть от плотного графика – но это продлится всего несколько недель.

Уже в декабре Элина снова перейдет в соревновательный режим, чтобы принять участие в показательном турнире в Индии. Таким образом Свитолина хочет заранее проверить некоторые наработки, которые планирует использовать в 2027 году.

После праздников теннисный сезон начнется очень рано: уже в первой половине января состоятся несколько турниров австралийской и новозеландской хардовой серии, а впоследствии и первый турнир Большого шлема года – Australian Open в Мельбурне.

Как Свитолина провела 2026 год

Прошлый сезон стал для Свитолиной самым успешным со времени ее возвращения в тур после рождения ребенка и одним из самых удачных за всю карьеру.

Элина сыграла в четырех финалах, выиграла два титула, установила рекорд по количеству побед над теннисистками из топ-10 рейтинга и вернулась в десятку лучших теннисисток мира впервые с 2020 года.

По уровню призовых украинка вышла на 12-е место в истории женского тенниса. По сумме заработанных на корте денег Свитолина опередила бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер.