Свитолина объяснила, почему отказалась выступать за другие страны

Многолетняя лидерша украинского тенниса Элина Свитолина рассказала об интересе к ней со стороны федераций других стран. Спортсменка пояснила, почему в начале карьеры не сменила гражданство.

Элина Свитолина готовится к выступлению за сборную Украины в рамках решающей стадии Кубка Билли Джин Кинг-2026. О выборе собственного карьерного пути 32-летняя теннисистка рассказала в интервью ютуб-каналу RAZOM.

Что сказала Свитолина об смене гражданства

Украинская теннисистка рассказала, что неоднократно получала предложения выступать под флагами других государств, но решила остаться представительницей родной страны.

Я родилась в Одессе. Мои родители практически всю свою жизнь провели там, и ты формируешься как украинец. Поэтому для меня главным было просто делать все возможное с тем, что у нас есть, и представлять свою страну с большой гордостью. Так было всегда, с самого начала моей карьеры, и у моих родителей всегда были очень и очень твердые взгляды на это,

– сказала Свитолина.

По словам Элины, ей предлагали принять гражданство Великобритании, Израиля, Казахстана, Австралии и еще нескольких стран.

Что дальше для Свитолиной

Уже в четверг, 23 сентября, она примет участие в матче сборной Украины против Бельгии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

В расписании Свитолиной также значится два китайских турнира серии WTA 1000. Соревнования в Пекине начнутся 28 сентября, а в Ухане – 12 октября.

В настоящее время лидер украинского тенниса занимает седьмое место в мировом рейтинге, а по очкам, набранным исключительно в 2026 году, занимает шестую строчку. Таким образом, Свитолина претендует на попадание в восьмерку теннисисток, которые с 8 по 15 ноября сыграют Итоговый турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе.

Марта Костюк занимает девятое место среди претенденток на квалификацию.