Какой стадион является самым большим в мире и что о нем известно

Футбольные стадионы становятся вторым домом для болельщиков, которые несколько раз в месяц посещают матчи. Клубы делают все возможное для обеспечения комфорта болельщиков и увеличивают вместимость арен с целью повышения прибыли.

Впрочем, в мире насчитывается не так много стадионов, вмещающих более 100 тысяч зрителей. 24 Канал рассказывает о самой большой футбольной арене, существующей на данный момент.

Какой стадион самый большой в мире

До недавнего времени стадионом-рекордсменом была арена в Пхеньяне, столице Северной Кореи. Она носит название "Стадион Первого мая" и была названа в честь Дня международной солидарности трудящихся.

Этот праздник особенно популярен в коммунистических странах, к которым относится и КНДР. Арена вмещает около 113 тысяч болельщиков на футбольных матчах. Стадион до сих пор остается крупнейшим футбольным стадионом в мире.



Стадион в Пхеньяне – крупнейший футбольный стадион в мире / фото из открытых источников

Однако с 2020 года он утратил звание рекордсмена, если учитывать все виды спорта. Отныне самой вместительной ареной мира является стадион Нарендры Моди в Индии, рассчитанный на 132 тысячи зрителей.

Он расположен в Мотере, пригороде Ахмедабада, шестого по численности населения города Индии. Арена используется для матчей по крикету, который является самым популярным видом спорта в Индии.



Как выглядит крупнейший стадион мира в Ахмедабаде / фото из открытых источников

Стадион назван в честь действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Ранее он был главой штата Гуджарат, где, собственно, и находится эта арена. В целом же в мире на данный момент всего 11 стадионов, вместимость которых превышает 100 тысяч зрителей.

Рейтинг самых вместительных стадионов мира:

МЕСТО СТАДИОН ГОРОД СТРАНА ВМЕСТИМОСТЬ 1 "Нарендра Моди Стадиум" Ахмедабад Индия 132 000 2 "Стадион Первого мая" Пхеньян КНДР 113 000 3 "Мичиган Стэдиум" Мичиган США 107 600 4 "Бивер-стадиум" Пенсильвания США 106 572 5 "Огайо Стэдиум" Колумбус США 102 780 6 "Кайл Филд" Техас США 102 733 7 "Тайгер Стадиум" Батон-Руж США 102 231 8 "Нейланд Стадиум" Ноксвилл США 101 915 9 "Даррелл К. Роял Техас Стадиум" Остин США 100 119 10 "Брайант-Дени Стадиум" Таскалуса США 100 077 11 "Мельбурн Крикет Граунд" Мельбурн Австралия 100 024

Как видите, 8 из 11 крупнейших стадионов мира расположены в США. Они предназначены для игр именно в американский футбол, и большинство из них находятся на территории университетов.

Что интересно, в топ-11 не вошел ни один стадион Европы. Самой большой ареной "Старого света" является стадион "Камп Ноу" в Барселоне, который после недавней реконструкции может вместить 99 354 болельщиков.