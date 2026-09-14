"Киста наблюдает": украинский чемпион Европы эффектно высмеял Каменских из-за языкового скандала
Звезды украинского шоу-бизнеса стараются помочь Родине в войне против России. Большинство из них распространяют правду о терроре в мире, а также собирают деньги в помощь ВСУ.
Однако и в этой сфере есть предатели Украины и люди, подыгрывающие российской пропаганде. Одной из таких можно назвать певицу Анастасию Каменских, сообщает 24 Канал.
Как Середа высмеял NK
Артистка под псевдонимом NK оказалась в центре языкового скандала из-за отказа общаться и петь на украинском языке. Известный украинский спортсмен Алексей Середа решил подшутить над певицей.
В своем инстаграме пловец опубликовал видео с шуткой, в которой он общается на украинском и ничего не подозревает. В следующем кадре появляется "киста", которая наблюдает за этим.
В какой скандал попала Каменских
Таким образом Середа высмеял одно из недавних интервью Каменских. В нем певица рассказала, что перешла на украинский язык в 2022 году и якобы именно из-за этого у нее возникла киста на голосовых связках.
Я пошла к психологу, он мне говорит: "Возвращайся к русскому языку, твое тело не воспринимает это". И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Я верю в психосоматику. Все, что с нами происходит, исходит из головы,
– заявила Каменских.
Из-за этого Анастасия получила немало хейта со стороны украинцев. Также под шквал критики попал ее муж – певец Алексей Потапенко, который уехал за границу, общается и поет на русском, а также проводит время с россиянами.
Что известно о Середе
Напомним, что Середа является многократным призером чемпионатов мира по плаванию. Самым высоким достижением стало "серебро" в индивидуальных прыжках с вышки на первенстве 2025 года.
Это был рекордный результат для Украины в этой дисциплине. Всего Алексей имеет в своем активе пять медалей ЧМ, а также девять золотых наград на чемпионатах Европы.