Проте і в цій сфері є зрадники України та персони, що підігрують російській пропаганді. Однією з таких можна назвати співачку Анастасію Каменських, повідомляє 24 Канал.

Як Середа висміяв NK

Артистка під псевдонимом NK потрапила у мовний скандал через відмову спілкуватися та співати українською. Відомий український спортсмен Олексій Середа вирішив потролити співачку.

У себе в інстаграм пловець запостив відео з приколом, що він спілкується українською та ні про що не підозрює. В наступному кадрі з'являється "кіста", яка за цим спостерігає.

В який скандал потрапила Каменських

Таким чином Середа висміяв одне з нещодавніх інтерв'ю Каменських. В ньому співачка розповіла, що перейшла на українську у 2022 році і начебто саме через це у неї виникла кіста на голосових зв'язках.

Я пішла до психолога, він мені каже: "Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це". І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Я вірю у психосоматику. Все, що з нами відбувається, іде з голови,

– заявила Каменських.

Через це Анастасія отримала чимало хейту з боку українців. Також під шквал критики потрапив її чоловік-співак Олексій Потапенко, який виїхав закордон, спілкується та співає російською, а також проводить час із росіянами.

Що відомо про Середу

Нагадаємо, що Середа є багаторазовим призером чемпіонатів світу з плавання. Найвищим досягненням стало "срібло" в індивідуальних стрибках з вишки на першості 2025 року.

Це був рекордний результат для України у цій дисципліні. Загалом Олексій має у своєму активі п'ячть медалей ЧС, а також дев'ять золотих нагород на Євро.