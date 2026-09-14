Однако и в этой сфере есть предатели Украины и люди, подыгрывающие российской пропаганде. Одной из таких можно назвать певицу Анастасию Каменских, сообщает 24 Канал.

Как Середа высмеял NK

Артистка под псевдонимом NK оказалась в центре языкового скандала из-за отказа общаться и петь на украинском языке. Известный украинский спортсмен Алексей Середа решил подшутить над певицей.

В своем инстаграме пловец опубликовал видео с шуткой, в которой он общается на украинском и ничего не подозревает. В следующем кадре появляется "киста", которая наблюдает за этим.

В какой скандал попала Каменских

Таким образом Середа высмеял одно из недавних интервью Каменских. В нем певица рассказала, что перешла на украинский язык в 2022 году и якобы именно из-за этого у нее возникла киста на голосовых связках.

Я пошла к психологу, он мне говорит: "Возвращайся к русскому языку, твое тело не воспринимает это". И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Я верю в психосоматику. Все, что с нами происходит, исходит из головы,

– заявила Каменских.

Из-за этого Анастасия получила немало хейта со стороны украинцев. Также под шквал критики попал ее муж – певец Алексей Потапенко, который уехал за границу, общается и поет на русском, а также проводит время с россиянами.

Что известно о Середе

Напомним, что Середа является многократным призером чемпионатов мира по плаванию. Самым высоким достижением стало "серебро" в индивидуальных прыжках с вышки на первенстве 2025 года.

Это был рекордный результат для Украины в этой дисциплине. Всего Алексей имеет в своем активе пять медалей ЧМ, а также девять золотых наград на чемпионатах Европы.