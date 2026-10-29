Китай объявил войну Мбаппе: звезда Реала лишился спонсоров и спровоцировал бан Ла Лиги

Килиан Мбаппе оказался в центре международного скандала из-за мема с Мао Цзэдуном. Француз лишился китайских спонсоров, а трансляции Ла Лиги оказались под угрозой.

Нападающий Реала привык к вниманию не только благодаря своим выступлениям на футбольном поле. Однако на этот раз его слова, сказанные во время развлекательного шоу, повлекли за собой последствия, выходящие далеко за пределы спорта, сообщает 24 Канал.

С чего начался скандал с Мбаппе

В конце октября в сети распространился фрагмент интервью Килиана Мбаппе для французского интернет-шоу The Bridge. Видео, записанное еще в марте, сняли за кулисами программы, когда футболист отвечал на вопросы об интернет-мемах.

Мбаппе рассказал об изображении, которое его особенно смешит: "Какой-то мужчина… Похоже, китайский диктатор". После этого показали мем, на котором лицо французского нападающего наложили на портрет Мао Цзэдуна – основателя Китайской Народной Республики, правившего страной с 1949 года до своей смерти в 1976-м.



Сравнение Мбаппе с Мао Цзэдуном возмутило китайцев / Фото из соцсетей

Шутка была связана с популярными мемами, в которых Мбаппе изображают диктатором из-за его влияния на решения клубов и поведение в команде. Однако упоминание о Мао оказалось особенно болезненным для китайской аудитории. Несмотря на ответственность Мао за политические кампании, приведшие к массовым репрессиям и голоду, в современном Китае его официально чтят как одного из главных деятелей революции. Публичное высмеивание его образа считается неприемлемым.

Видео вновь привлекло внимание именно 26 октября, когда в Лондоне состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Китайские футбольные СМИ осудили высказывания француза, а в соцсетях развернулась волна возмущения. Впоследствии шоу The Bridge удалило соответствующий фрагмент со своих страниц.

Каковы были последствия и как отреагировали Мбаппе и Ла Лига

Первыми серьезными последствиями стала потеря рекламных контрактов. Китайские компании Dongpeng и Mengniu объявили о прекращении сотрудничества с футболистом. Dongpeng продвигала напиток Bushuila с изображением Мбаппе, а Mengniu – молочную продукцию, в частности сырки. По данным Le Monde, контракты с двумя брендами могли приносить Мбаппе около 50 миллионов юаней, или 6,7 миллиона евро в год. Также сообщалось о прекращении сотрудничества с Milkground.

Скандал затронул и другие компании. Dior и Hublot удалили связанные с футболистом публикации со своих китайских страниц. Мбаппе также исчез из китайской версии футбольного симулятора eFootball, а его аккаунты в социальных сетях Weibo и Xiaohongshu столкнулись с ограничениями для подписчиков.

Самым громким ударом для футбольной индустрии стали сообщения о прекращении трансляций испанского чемпионата в Китае. Государственный вещатель CCTV приостановил показ матчей Ла Лиги, а платформа Migu удалила из расписания ближайшую трансляцию с участием Реала. Это создало риски для коммерческих отношений испанского футбола с одним из важнейших международных рынков.

В сети появились видео, на которых китайцы демонстрируют свое отношение к Мбаппе: сжигают футболки с его фамилией и рвут плакаты, на которых он изображен.

27 октября Мбаппе публично извинился на китайском, французском и английском языках. Он признал, что его комментарий был необдуманным, мог обидеть людей в Китае и китайские общины в других странах, и подчеркнул, что не имел такого намерения и уважает китайский народ и его историю.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас также принес извинения за сложившуюся ситуацию и встретился с послом Китая в Испании, чтобы обсудить пути урегулирования. Лига подчеркнула, что слова футболиста отражали его личную позицию, а не позицию организации. Накануне официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что китайская сторона серьезно отнеслась к извинениям Мбаппе.