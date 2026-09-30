Международный олимпийский комитет продолжает последовательно поддерживать российские власти. Этого не скрывают и в московских кабинетах.

В ближайшее время чиновники страны-агрессора планируют провести международный форум "Россия – спортивная держава". В Международном олимпийском комитете выразили свою свое одобрение этому, пишет 24 Канал.

Как МОК поддержал российский спорт

Министр спорта России Михаил Дегтярев в беседе с пропагандистскими СМИ заявил, что получил письмо от главы МОК Кирсти Ковентри.

"Мы ожидаем участия в форуме более 20 министров спорта, глав НОК, членов АСЕАН, антидопинговых сотрудников. Сессии будут посвящены международному сотрудничеству и дипломатии. Напомню, что ОКР восстановлен МОК, все ограничительные рекомендации отменены. Кирсти Ковентри в письме пожелала успеха в проведении форума в Красноярске. Для нас это важно",

– отметил Дегтярев.

Все мероприятия этого форума запланированы российской стороной с 21 по 23 октября в Красноярске.

Как МОК сотрудничает с Дегтяревым

Недавно этот министр наградил российских оккупантов во время мероприятия с участием российских оккупантов. В МОК некоторое время игнорировали вопросы украинских журналистов относительно деятельности Дегтярева.

Затем в Международном олимпийском комитете все же отреагировали на действия министра спорта России. Правда, в комитете встали на защиту российского чиновника.