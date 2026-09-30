Невдовзі чиновники країни-агресорки планують провести міжнародний форум "Росія – спортивна держава". У Міжнародному олімпійському комітеті висловили власне схвалення цьому, пише 24 Канал.

Як МОК підтримав російський спорт

Міністр спорту Росії цієї країни Михайло Дегтярьов у розмові з пропагандистськими ЗМІ заявив, що отримав лист від очільниці МОК Кірсті Ковентрі.

"Ми очікуємо участі у форумі понад 20 міністрів спорту, голів НОК, членів АСЕАН, антидопінгових співробітників. Сесії будуть присвячені міжнародному співробітництву, дипломатії. Нагадаю, що ОКР відновлений МОК, усі обмежувальні рекомендації скасовано. Кірсті Ковентрі у листі побажала успіху у проведенні форуму в Красноярську. Для нас це важливо",

– зазначив Дегтярьов.

Усі події цього дійства заплановані росіянами з 21-го по 23 жовтня у місті Красноярськ.

Як МОК співпрацює з Дегтярьовим

Нещодавно цей міністр нагородив російських окупантів під час заходу за участі російських окупантів. У МОК певний час ігнорували запитання українських журналістів щодо діяльності Дегтярьова.

Потім у Міжнародному олімпійському комітеті все ж відреагували на діяльність міністра спорту Росії. Щоправда, у комітеті стали на захист російського чиновника.