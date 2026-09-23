В організації зазначили, що обмежують російських чиновників. Про це повідомило видання Tribuna.com.

Що відповіли у МОК на запит журналістів

Нещодавно у Міжнародному олімпійському комітеті відзначились дій ігноруванням міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова у заході, де вшановували представників ворожої армії.

Щоправда, згодом у МОК таки надали відповідь українським журналістам.

Ми не коментуємо діяльність російських урядовців. Як ви бачите з нашого пресрелізу, МОК не запрошує представників російського уряду чи державних посадовців на свої заходи,

– повідомив МОК.

Зазначимо, що 11 вересня Дєгтярьов вручив грамоти окупантам під час заходу організованого Паралімпійським комітетом Росії, а також зачитав привітання від кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Яка позиція МОК щодо Росії

Наразі відбувається швидке послаблення санкцій проти атлетів з країни-агресорки. У липні МОК скасував рекомендацію про відсторонення росіян від міжнародних стартів та дав "зелене світло" федераціям на повернення представників Росії.

Такі процеси розкритикував капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк.

Також переможниця Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх прокоментувала рішення окремих федерацій допускати атлетів з Білорусі та Росії до змагань міжнародного масштабу.