В организации отметили, что вводят ограничения в отношении российских чиновников. Об этом сообщило издание Tribuna.com.

Что ответили в МОК на запрос журналистов

Недавно Международный олимпийский комитет проявил пренебрежительное отношение к министру спорта России Михаилу Дегтяреву на мероприятии, где чествовали представителей вражеской армии.

Правда, впоследствии в МОК так же дали ответ украинским журналистам.

Мы не комментируем деятельность российских чиновников. Как вы видите из нашего пресс-релиза, МОК не приглашает представителей российского правительства или государственных должностных лиц на свои мероприятия,

– сообщил МОК.

Отметим, что 11 сентября Дегтярев вручил грамоты оккупантам во время мероприятия, организованного Паралимпийским комитетом России, а также зачитал поздравление от кремлевского диктатора Владимира Путина.

Какова позиция МОК в отношении России

В настоящее время происходит быстрое ослабление санкций против спортсменов из страны-агрессора. В июле МОК отменил рекомендацию об отстранении россиян от международных соревнований и дал "зеленый свет" федерациям на возвращение представителей России.

Так, эти процессы раскритиковал капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк.

Также победительница Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике Ярослава Магучих прокомментировала решение отдельных федераций допускать спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям международного масштаба.