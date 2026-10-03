Когда состоится следующий матч Украины – дата и время начала игры

Сборная Украины по футболу провела уже три матча в новом сезоне Лиги наций. "Сине-желтые" победили Венгрию, сыграли вничью с Грузией и потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии.

Теперь команде Андреа Мальдери предстоит провести еще одну встречу с венграми. Этот матч будет иметь важное турнирное значение, ведь обе сборные на данный момент имеют одинаковое количество очков, сообщает 24 Канал.

Украина – Венгрия: когда состоится матч

Следующий матч сборной Украины состоится в понедельник, 5 октября. Номинально домашняя для украинцев встреча против Венгрии начнется в 21:45 по киевскому времени.

Перед четвертым туром команды делят 2–3 места в турнирной таблице Лиги наций. Украина и Венгрия набрали по 4 очка после трех сыгранных матчей, поэтому предстоящая встреча может существенно повлиять на борьбу за позиции в группе.

Украинцы уже встречались с венграми в этом розыгрыше. В выездном матче команда Мальдеры одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в той игре забил Данило Сикан.

Кто пропустит матч Украины

Сикан не сможет помочь сборной в повторной встрече с Венгрией. Нападающий пропустит матч из-за превышения лимита желтых карточек. Так же из-за дисквалификации не сможет помочь команде Николай Матвиенко.

После победы над венграми Украина сыграла вничью с Грузией – 0:0. В третьем туре " "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии " со счетом 0:3.

Напомним, легендарный тренер Мирон Маркевич раскритиковал сборную Украины после матча с североирландцами.