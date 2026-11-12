ТЦК, втеча за 8 тысяч долларов и ночные задержания: как бывшие игроки Динамо оказались в армии

Полномасштабная война изменила жизнь многих украинских спортсменов. Среди тех, кто вступил в ряды Сил обороны, есть и бывшие звезды Динамо и национальной сборной.

Российское вторжение заставило многих представителей украинского спорта переосмыслить свои приоритеты. Некоторые футболисты добровольно вступили в ряды Вооруженных сил, а других – мобилизовали, сообщает 24 Канал.

Гармаш оказался в ТЦК после ночной остановки полицией

Бывший полузащитник Динамо Денис Гармаш попал в территориальный центр комплектования после того, как его ночью остановили правоохранители. Тогда в СМИ появились сообщения о якобы принудительном характере задержания и вымогательстве у футболиста взятки.

Однако Киевский городской ТЦК и СП опровергли эти слухи. По официальной информации, Гармаш прошел военно-медицинскую комиссию и самостоятельно выбрал подразделение для прохождения службы.

Впоследствии стало известно, что бывший игрок Динамо присоединился к Силам беспилотных систем и проходил соответствующую подготовку. При этом информация о конкретном месте его службы не разглашалась.

В апреле 2026 года футболиста неожиданно представили как новичка любительского клуба Титан из Киевской области, однако публикацию впоследствии удалили. А в сентябре Гармаш впервые за долгое время появился на публике, посетив матч Динамо – ЛНЗ.

Артур Рудько продолжает службу, но играет за любительский клуб

История бывшего вратаря Динамо и Шахтера Артура Рудько оказалась гораздо более скандальной. После мобилизации футболист не прибыл в ТЦК, а самовольно покинул воинскую часть и пытался незаконно пересечь государственную границу.

По информации Государственной пограничной службы, для организации выезда за границу Рудько воспользовался схемой с оформлением якобы опеки над ребенком. За такую услугу он заплатил 8 тысяч долларов, однако план провалился – футболиста задержали и доставили в ТЦК.



Артура Рудько поймали при попытке бегства за границу / Фото ГПСУ

В августе 2026 года Рудько неожиданно появился в составе одесской любительской команды То4ка на матче Кубка Украины. Президент клуба Филипп Топал пояснил, что вратарь продолжает службу в Национальной гвардии Украины.

По его словам, руководство команды договорилось с командирами футболиста, чтобы тот мог получать краткосрочные отпуска для участия в матчах.

Ващук и Алиев добровольно присоединились к защите Украины

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук добровольно вступил в "Гвардию наступления" в 2023 году. Он стал бойцом Национальной гвардии Украины и присоединился к бригаде "Буревой".

Решение экс-футболиста стало неожиданностью даже для его родных. Впрочем, Ващук объяснял свой выбор тем, что собственными глазами видел последствия прихода "русского мира" и не хотел допустить распространения российской агрессии.



Владислав Ващук / Фото Нацгвардии

После начала полномасштабного вторжения к территориальной обороне присоединился и бывший полузащитник Динамо Александр Алиев. Несмотря на то, что футболиста обвиняли в фальсификации военной службы, 24 Канал получил официальное подтверждение от 112-й отдельной бригады территориальной обороны: Алиев действительно числился в ее личном составе.