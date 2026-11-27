После перерыва на матчи национальных сборных в заявке Динамо на матч УПЛ с Оболонью не фигурировал защитник Кристиан Биловар. Это вызвало удивление, ведь футболист имеет родственные связи с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

Как пишет "Динамомания", отсутствие Биловара в ростере Мацея Кендзьорека, как и ожидалось, не связано с тем, как 25-летний спортсмен играет на футбольном поле. Причина – запрет со стороны медицинского штаба команды.

Почему Биловар не играет за Динамо

Критики киевского "Динамо" давно отмечают, что Биловар не может просто так потерять место в составе команды, ведь он является зятем президента Игоря Суркиса – защитник женат на дочери владельца клуба Яне. Хотя именно в этом сезоне он довольно часто оказывался лишь в роли резервиста.

Однако на матч с "Оболонью" Кристиана не было даже на скамейке запасных. "Динамо" при этом ничего не сообщило о причинах отсутствия футболиста.

Выяснилось, что Биловар получил перелом ребер около трех недель назад. Соответственно, медики "Динамо" пока не разрешают ему выходить на поле. Игрок проходит процесс восстановления, сроки его возвращения не называются.

Последний раз Биловар играл в матче 2 ноября против "Кривбасса" – но, как говорят в футболе, даже не успел вспотеть. Ведь выход на замену состоялся уже на 90-й минуте встречи. Всего в активе Кристиана в этом сезоне 8 матчей.