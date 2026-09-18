Не Шевченко: кто из украинцев первым сыграл в чемпионате Италии
В последнее время украинские футболисты нередко отправляются в Италию, чтобы продолжить профессиональную карьеру. Таким образом, игроки надеются повторить успех Андрея Шевченко.
Легенда Динамо добился немалых успехов в Серии А в составе Милана, поэтому является примером для многих. Однако Андрей был не первым украинцем в чемпионате Италии. 24 Канал рассказывает, кто стал первопроходцем.
Кто был в Италии до Шевченко
Еще до Шевченко в Серии А выступали двое наших соотечественников. Первым стал легендарный нападающий Динамо Александр Заваров. Причем это было еще во времена СССР.
Футболист был одним из ключевых игроков звездной киевской команды 80-х годов. Благодаря прекрасному выступлению на Евро-1988 Заваровым заинтересовался туринский Ювентус.
Клуб искал замену звездного Мишеля Платини, и, собственно, сам француз был одним из инициаторов приглашения Александра. В итоге трансфер обошелся итальянцам в целых 5 миллионов евро.
Это были космические деньги для того времени, особенно для советского футбола. Правда, Динамо получило лишь 2 миллиона. Столько же досталось Госкомспорту СССР, еще 1 миллион поступил в госбюджет страны.
Однако Валерий Лобановский договорился с Ювентусом о нескольких приятных бонусах. Динамо получило современный автобус марки Fiat и несколько легковых автомобилей. Также туринцы инвестировали определенную сумму в школу "бело-синих".
Александр Заваров два года играл за Ювентус / фото Calciopedia
Как Заваров играл за Ювентус
В итоге Заваров ярко дебютировал в новом клубе. Своим голом он помог Юве обыграть Асколи в сентябре, а через месяц оформил дубль в ворота Чезены.
Однако в Италии нападающий не был таким результативным, как в Динамо. В числе факторов, помешавших Александру стать лидером туринцев, называют сложность адаптации к итальянскому футболу и высокое давление со стороны СМИ.
В итоге украинец провел два сезона в Ювентусе, забив 13 голов и отдав восемь голевых передач в 76 матчах. Италию он покинул не с пустыми руками.
В сезоне 1989/1990 Заваров стал победителем Кубка УЕФА и Кубка Италии, после чего перебрался в Нанси. Кстати, после ухода Александра в Серию А переехал еще один украинец – Алексей Михайличенко.
Что еще из украинцев играло в Серии А
Нападающий стал игроком Сампдории, где задержался на один сезон. Зато Алексей помог генуэзцам сенсационно стать чемпионами страны, а также выиграть Суперкубок УЕФА.
Михайличенко стал чемпионом Серии А в Сампдории / фото ФК Сампдория
На данный момент за всю историю в Серии А побывали 11 украинцев. Рекордсменом по количеству матчей и голов является Андрей Шевченко, который играл в Италии с 1999 по 2006 годы.
Все украинцы в чемпионате Италии:
|
МЕСТО
|
ИГРОК
|
КЛУБЫ
|
МАТЧИ
|
ГОЛЫ
|
1
|
Андрей Шевченко
|
Милан
|
226
|
127
|
2
|
Руслан Малиновский
|
Аталанта, Дженоа
|
186
|
33
|
3
|
Виктор Коваленко
|
Аталанта, Специя, Эмполи
|
68
|
3
|
4
|
Александр Заваров
|
Ювентус
|
60
|
7
|
5
|
Артем Довбик
|
Рома, Болонья
|
49
|
16
|
6
|
Евгений Шахов
|
Лечче
|
24
|
1
|
7
|
Алексей Михайличенко
|
Сампдория
|
24
|
3
|
8
|
Сергей Ателькин
|
Лечче
|
16
|
3
|
9
|
Василий Прийма
|
Фрозиноне
|
5
|
0
|
10
|
Александр Яковенко
|
Фиорентина
|
3
|
0
|
11
|
Владислав Супряга
|
Сампдория
|
1
|
0
В 226 матчах нападающий забил 127 голов в Серии А, а также выиграл пять титулов. Среди них были и чемпионство, и победа в Лиге чемпионов. Вершиной карьеры стало получение "Золотого мяча" в 2004 году.
Еще одним украинцем, сыгравшим более сотни матчей в Серии А, стал Руслан Малиновский. На его счету 186 матчей в чемпионате в составе Аталанты и Дженоа.