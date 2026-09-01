Останется ли Костюк: Суркис принял решение по поводу тренера Динамо после поражения от новичка УПЛ

Киевское Динамо продолжает разочаровывать болельщиков в этом сезоне. "Бело-синие" уже вылетели из еврокубков, а теперь потерпели поражение в чемпионате Украины.

Команда Игоря Костюка неудачно выступила в гостях у черновицкой "Буковины". После этого фиаско президент "Динамо" принял важное решение, сообщает журналист Игорь Цыганик.

Будет ли смена тренера в Динамо

В рамках 4-го тура УПЛ Динамо умудрилось проиграть новичку УПЛ со счетом 0:3. Главным антигероем встречи стал 20-летний вратарь Вячеслав Суркис, сын экс-президента киевлян Григория.

Сначала голкипер грубо ошибся у своих ворот и позволил Кожушку забить. А во втором тайме Вячеслав вообще оформил автогол. Именно это поражение побудило Игоря Суркиса начать поиск нового тренера.

На данный момент руководство клуба не приняло никаких решений относительно возможного увольнения Игоря Костюка. Тем не менее, Суркис уже определился с некоторыми кандидатами на его замену и готов начать переговоры.

Каковы результаты Игоря Костюка

Ранее сообщалось, что среди претендентов на пост тренера киевлян фигурируют Сергей Ребров и бывший тренер Шахтера. Напомним, что Игорь Костюк был назначен наставником киевлян в ноябре 2025 года.

До этого специалист возглавлял команду U-19. Во главе взрослой команды Костюк отработал 27 матчей, одержав 18 побед, 2 ничьи и семь поражений.

В прошлом сезоне Динамо заняло четвертое место в УПЛ, но при этом стало победителем Кубка Украины. В текущем сезоне киевляне уже вылетели из еврокубков после поражения от Карабаха в Лиге конференций.

Предшественником Костюка был Александр Шовковский, с которым клуб становился чемпионом Украины. Ранее мы рассказывали, где сейчас находится Шовковский и чем он занимается.