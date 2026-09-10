Партнер Месси жестко наехал на Левандовского прямо на поле – стычка попала на видео

В ночь на 10 сентября в чемпионате MLS состоялся один из главных матчей в рамках Восточной конференции. Звездный Интер Майами отправился в гости к амбициозному Чикаго Файр.

В составе "пожарных" летом состоялся звездный трансфер: их игроком стал легендарный Роберт Левандовский. Поляк вышел в стартовом составе на матч против Интера, сообщает 24 Канал.

Что произошло в матче МЛС

Уже на десятой минуте Роберт открыл счет в матче, замкнув подачу от Гутмана. Этот гол стал уже седьмым для нападающего в новом клубе, за который он сыграл 13 матчей.

Впрочем, позже Левандовский оказался в неприятной ситуации. Поляк устроил стычку с защитником Интера Ианом Фреем. Игроки толкнули друг друга, после чего к драке присоединились и другие футболисты.

В конце концов судьям удалось успокоить страсти. Чикаго Файр не смог удержать победу над "цаплями". В начале второго тайма "Интер" забил после подачи углового от Месси.

Левандовский подрался с соперником и забил гол: смотреть видео

“¿QUIÉN SOS, BOBO? YO GANÉ DOS COPA AMÉRICA Y UNA COPA DEL MUNDO, ¿VOS?”.



Rodrigo De Paul, a Lewandowski. pic.twitter.com/WUz3SKq2Lp https://t.co/qQae1d7LeF – Sudanalytics (@sudanalytics_) September 10, 2026

Аргентинец отдал пас на Каземиро, который головой переиграл вратаря. Ничья оставила клуб из Майами на втором месте в Восточной конференции после 24 матчей.

Отставание от лидера из Нэшвилла составляет уже девять очков. В свою очередь, Чикаго Файр идет четвертым, но имеет игру в запасе. Напомним, что недавно Месси объявил об уходе из сборной Аргентины.

Этим летом Лионель вывел свою команду в финал чемпионата мира. К слову, Месси попал в список из 30 номинантов на "Золотой мяч". Ранее футболист уже выиграл восемь таких титулов.