У складі "пожежників" влітку відбувся зірковий трансфер, адже їх гравцем став легендарний Роберт Левандовський. Поляк вийшов в основі на гру проти Інтера, повідомляє 24 Канал.

Що сталось в матчі МЛС

Вже на десятій хвилині Роберт відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши подачу від Гутмана. Цей м'яч став вже сьомим для нападник у новому клубі, за який він відіграв 13 матчів.

Втім пізніше Левандовський опинився у неприємній ситуації. Поляк влаштував сутичку із захисником Інтера Іаном Фреєм. Гравці поштовхали один одного, після чого до бійки долучились й інші футболісти.

Зрештою судді вдалось вгамувати емоції. Чікаго Файр не зміг втримати перемогу над "чаплями". На старті другого тайму Інтер забив після подчі кутового від Мессі.

Левандовський побився із суперником та забив гол: дивитися відео

Аргентинець асистував на Каземіро, який головою пробив кіпера. Нічия залишила клуб з Маямі на другій сходинці в Східній конференції після 24-х матчів.

Відстань від лідера Нешвілла становить вже дев'ять балів. У свою чергу Чікаго Файр йде четвертим, але має гру в запасі. Нагадаємо, що нещодавно Мессі оголосив про відхід зі збірної Аргентини.

Цього літа Ліонель вивів свою команду у фінал чемпіонату світу. До слова, Мессі потрапив у список з 30-ти номінантів на "Золотий м'яч". Раніше футболіст вже виграв вісім таких титулів.