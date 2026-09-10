У складі "пожежників" влітку відбувся зірковий трансфер, адже їх гравцем став легендарний Роберт Левандовський. Поляк вийшов в основі на гру проти Інтера, повідомляє 24 Канал.
Що сталось в матчі МЛС
Вже на десятій хвилині Роберт відкрив рахунок у зустрічі, замкнувши подачу від Гутмана. Цей м'яч став вже сьомим для нападник у новому клубі, за який він відіграв 13 матчів.
Втім пізніше Левандовський опинився у неприємній ситуації. Поляк влаштував сутичку із захисником Інтера Іаном Фреєм. Гравці поштовхали один одного, після чого до бійки долучились й інші футболісти.
Зрештою судді вдалось вгамувати емоції. Чікаго Файр не зміг втримати перемогу над "чаплями". На старті другого тайму Інтер забив після подчі кутового від Мессі.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Левандовський побився із суперником та забив гол: дивитися відео
Аргентинець асистував на Каземіро, який головою пробив кіпера. Нічия залишила клуб з Маямі на другій сходинці в Східній конференції після 24-х матчів.
Відстань від лідера Нешвілла становить вже дев'ять балів. У свою чергу Чікаго Файр йде четвертим, але має гру в запасі. Нагадаємо, що нещодавно Мессі оголосив про відхід зі збірної Аргентини.
Цього літа Ліонель вивів свою команду у фінал чемпіонату світу. До слова, Мессі потрапив у список з 30-ти номінантів на "Золотий м'яч". Раніше футболіст вже виграв вісім таких титулів.