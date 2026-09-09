Французький журнал щорічно визначає найкращого футболіста світу з 1956 року. Єдиним виключенням став 2020-ий, коли чимало турнірів не були дограні через пандемію коронавірусу, повідомляє 24 Канал.

Хто виграв найбільше "Золотих м'ячів"

За цей час володарями "Золотого м'яча" встигли стати 47 різних футболістів. Рекордсменом за кількістю трофеїв є аргентинський форвард Ліонель Мессі.

39-річний футболіст встиг виграти аж вісім "Золотих м'ячів". Ще шість разів Лео потрапляв до трійки найкращих футболістів року, а у 2026 році залишив збірну Аргентини.

Його головним переслідувачем по трофеях є Кріштіану Роналду. 41-річний португалець тріумфував п'ять разів у голосуванні за найкращого гравця року.

Ще сім разів чинний нападник Аль-Насра опинявся у топ-3. Що ж стосується третьої сходинки рейтинга, то її ділять аж троє футболістів. Саме вони були лідерами до ери Мессі та Роналду.

Топ-10 гравців за кількістю "Золотих м'ячів":

ГРАВЕЦЬ КРАЇНА КІЛЬКІСТЬ РОКИ Ліонель Мессі Аргентина 8 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 Кріштіану Роналду Португалія 5 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 Йоган Кройф Нідерланди 3 1971, 1973, 1974 Мішель Платіні Франція 3 1983, 1984, 1985 Марко ван Бастен Нідерланди 3 1988, 1989, 1992 Альфредо Ді Стефано Іспанія 2 1957, 1959 Франц Бекенбауер Німеччина 2 1972, 1976 Кевін Кіган Англія 2 1978, 1979 Карл-Хайнц Румменігге Німеччина 2 1980, 1981 Роналдо Бразилія 2 1997, 2002

По три "Золоті м'ячі" за свою кар'єру здобули Мішель Платіні, Йоган Кройф та Марко ван Бастен. Причому французу трофей вручали три роки поспіль і це досягнення зміг перевершити лише Ліонель Мессі.

Хто вигравав "Золотий м'яч" серед українців

Що ж стосується українців, то "Золотий м'яч" у своїй колекції мають аж троє наших земляків. При цьому перші двоє здобули нагороду ще за часів СРСР.

У 1975 році першу сходинку в голосуванні посів легендарний Олег Блохін. Нападник Динамо випередив найближчого переслідувача Франца Бекенбауера аж в три рази.

Після цього у 1986-му нагороду отримав інший динамівець Ігор Беланов. А єдиний володарем "Золотого м'яча" за часів незалежності України став Андрій Шевченко.

Чинний голова УАФ провів зіркову кар'єру в Мілані і саме в якості гравця цього клубу здобув трофей у 2004 році. Нагадаємо, що новий переможець "Золотого м'яча" буде визначений 26 жовтня у Лондоні.