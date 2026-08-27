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27 августа, 20:44
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Лига чемпионов 2026/2027: результаты жеребьевки и расписание всех матчей

Анатолий Дерека

В четверг, 27 августа, состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона Лиги чемпионов. За главный трофей Европы будут бороться 36 команд, в числе которых и донецкий Шахтер.

Украинская команда напрямую попала в основной этап благодаря чемпионству в УПЛ и более высокому рейтингу УЕФА, чем у конкурентов. Таким образом, "горняки" остаются единственным представителем Украины в еврокубках, сообщает 24 Канал.

Каков календарь Лиги чемпионов

В итоге жеребьевка должна была определить соперников всех 36 участников Лиги чемпионов на "этапе лиги". С 2024 года УЕФА отказалась от формата с группами.

Все команды расположены в одной таблице, каждая из них проведет по восемь встреч на этом этапе. Команды получили по два соперника из каждой корзины:

КОРЗИНА 1

КОРЗИНА 2

ПСЖ
Бавария
Реал
Ливерпуль
Интер
Манчестер Сити
Арсенал
Барселона
Атлетико

Боруссия Д
Рома
Спортинг
Астон Вилла
Порту
Манчестер Юнайтед
Брюгге
Бетис
ПСВ

КОРЗИНА 3

КОРЗИНА 4

Фейеноорд
Лилль
Буде-Глимт
Наполи
Лейпциг
Вильярреал
Фенербахче
Шахтер
Галатасарай

Славия
Слован
Штутгарт
АЕК
ЛАСК
Комо
Ланс
Викинг
Сабах

В целом каждая команда сыграет на этом этапе по 8 матчей, то есть в сумме будет 144 встречи на "этапе лиги". "Шахтер" получил в качестве соперников следующие команды:

  • Реал (дома)
  • Интер (выезд)
  • Спортинг (дома)
  • ПСВ (выезд)
  • Фенербахче (дома)
  • Лейпциг (выезд)
  • АЕК Афины (дома)
  • Слован Братислава (выезд)

Все результаты жеребьевки Лиги чемпионов / фото-скриншоты:

 

Как выйти в плей-офф ЛЧ

Полный календарь матчей будет опубликован до 30 августа этого года. Первые игры состоятся уже 8 сентября, а "этап лиги" продлится до конца января 2027 года.

Расписание туров Лиги чемпионов 2026/2027:

ТУР

ДАТЫ

1 тур

8–10 сентября

2 тур

13 – 14 октября

3-й тур

20 – 21 октября

4-й тур

3–4 ноября

5-й тур

24 – 25 ноября

6-й тур

8–9 декабря

7-й тур

19 – 20 января

8-й тур

27 января

Для выхода в плей-офф Шахтеру необходимо завершить этот этап не ниже 24-го места. Если же "горняки" смогут оказаться в топ-восьмерке, то они выйдут напрямую в 1/8 финала без участия в стыковочном раунде.

Напомним, что домашние матчи Лиги чемпионов Шахтер будет проводить в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Из-за военного положения в Украине "горняки" не могут проводить еврокубковые матчи на родине.

К слову, Шахтер может лишиться лидера накануне старта в Лиге чемпионов. Интерес к бразильскому нападающему Кауану Элиасу проявляют Арсенал и Манчестер Юнайтед.

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