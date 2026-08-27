Лига чемпионов 2026/2027: результаты жеребьевки и расписание всех матчей
В четверг, 27 августа, состоялась жеребьевка группового этапа нового сезона Лиги чемпионов. За главный трофей Европы будут бороться 36 команд, в числе которых и донецкий Шахтер.
Украинская команда напрямую попала в основной этап благодаря чемпионству в УПЛ и более высокому рейтингу УЕФА, чем у конкурентов. Таким образом, "горняки" остаются единственным представителем Украины в еврокубках, сообщает 24 Канал.
Каков календарь Лиги чемпионов
В итоге жеребьевка должна была определить соперников всех 36 участников Лиги чемпионов на "этапе лиги". С 2024 года УЕФА отказалась от формата с группами.
Все команды расположены в одной таблице, каждая из них проведет по восемь встреч на этом этапе. Команды получили по два соперника из каждой корзины:
|
КОРЗИНА 1
|
КОРЗИНА 2
|
ПСЖ
|
Боруссия Д
|
КОРЗИНА 3
|
КОРЗИНА 4
|
Фейеноорд
|
Славия
В целом каждая команда сыграет на этом этапе по 8 матчей, то есть в сумме будет 144 встречи на "этапе лиги". "Шахтер" получил в качестве соперников следующие команды:
- Реал (дома)
- Интер (выезд)
- Спортинг (дома)
- ПСВ (выезд)
- Фенербахче (дома)
- Лейпциг (выезд)
- АЕК Афины (дома)
- Слован Братислава (выезд)
Все результаты жеребьевки Лиги чемпионов / фото-скриншоты:
Как выйти в плей-офф ЛЧ
Полный календарь матчей будет опубликован до 30 августа этого года. Первые игры состоятся уже 8 сентября, а "этап лиги" продлится до конца января 2027 года.
Расписание туров Лиги чемпионов 2026/2027:
|
ТУР
|
ДАТЫ
|
1 тур
|
8–10 сентября
|
2 тур
|
13 – 14 октября
|
3-й тур
|
20 – 21 октября
|
4-й тур
|
3–4 ноября
|
5-й тур
|
24 – 25 ноября
|
6-й тур
|
8–9 декабря
|
7-й тур
|
19 – 20 января
|
8-й тур
|
27 января
Для выхода в плей-офф Шахтеру необходимо завершить этот этап не ниже 24-го места. Если же "горняки" смогут оказаться в топ-восьмерке, то они выйдут напрямую в 1/8 финала без участия в стыковочном раунде.
Напомним, что домашние матчи Лиги чемпионов Шахтер будет проводить в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Из-за военного положения в Украине "горняки" не могут проводить еврокубковые матчи на родине.
К слову, Шахтер может лишиться лидера накануне старта в Лиге чемпионов. Интерес к бразильскому нападающему Кауану Элиасу проявляют Арсенал и Манчестер Юнайтед.