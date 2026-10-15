"Справились лучше": Туран объяснил победную тактику Шахтера в матче Лиги чемпионов

Тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал дебютную победу своей команды в Лиге чемпионов 2026/27. Специалист объяснил, как его подопечным удалось совершить камбэк.

Тренер "горняков" отметил усилия футболистов своей команды. Слова турецкого тренера приводит 24 Канал.

Что сказал Туран об игре в Лиге чемпионов

По словам специалиста, сначала игроки украинской команды действовали слишком эмоционально, поскольку это все еще довольно молодая команда. Это несколько мешало в стартовом отрезке победного матча против АЕКа (3:1).

Через некоторое время после пропущенного гола игрокам Шахтера удалось собраться и вернуться к тактическому плану на игру.

В составе АЕКа есть два центральных нападающих и два вингера, готовые выбегать в контратаки, что создает определенные слабые места в обороне команды, поэтому мы уделили особое внимание этому аспекту. В целом, считаю, что в этом матче мы лучше справились со сложными моментами,

– сказал Туран.

Тренер добавил, что три очка, заработанные во втором туре на "Стэмфорд-Бридж", должны пригодиться в будущем.

Эта победа очень важна и безмерно радует нас, ведь позволяет и дальше мечтать о Лиге чемпионов и продолжать свой путь. Именно поэтому я счастлив и от всей души хочу поздравить своих игроков,

– добавил тренер.

Отметим, что матч третьего тура действующие чемпионы Украины проведут 21 октября в Милане, где в 22:00 по киевскому времени встретятся с Интером.

Что еще известно о выступлении Шахтера в Лиге чемпионов 2026/27

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно финишировать в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.

После двух матчей украинская команда набрала четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.