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22 сентября, 16:30
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Сборная Украины в Лиге наций: календарь, результаты матчей и турнирная таблица

Михаил Гема

Сборная Украины по футболу осенью сыграет официальные матчи в рамках нового розыгрыша Лиги наций УЕФА 2026. Команду Андреа Мальдери ждут 6 матчей.

Сборная Украины выступит в Лиге B, где ее соперниками по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Расписание, результаты матчей и турнирное положение нашей команды в Лиге наций – читайте на 24 Канале.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций

  • 25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина
  • 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина
  • 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия
  • 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия
  • 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина
  • 17 ноября, 21:45. Украина – Грузия

Турнирная таблица Украины в Лиге наций

Место

Страна

Матчи

В

Н

П

Разница голов

Очки

1.

Северная Ирландия

0

0

0

0

0

0

2.

Украина

0

0

0

0

0

0

3.

Венгрия

0

0

0

0

0

0

4.

Грузия

0

0

0

0

0

0

Какой формат Лиги наций для Украины

Сборная Украины выступает во втором по силе дивизионе B и стремится вернуться в элитный – A, где играют сильнейшие команды мира, такие как Испания, Франция, Англия и т. д.

Чтобы напрямую перейти в высшую лигу, "сине-желтым" нужно выиграть свою группу. Также это возможно сделать, заняв второе место, однако при таком сценарии придется выиграть в стыковых матчах.

Команды, занявшие третье место в группах Лиги B, защищены от вылета: они просто остаются в том же дивизионе. А последнее место не означает понижение в Лигу С – будут сыграны стыковые матчи с командами, занявшими там вторые позиции.

Кроме того, успешное выступление в Лиге наций дает возможность квалифицироваться на чемпионаты Европы в случае неудачного отборочного цикла.