"Не ожидала так быстро": призер чемпионата Европы по легкой атлетике Оляновская прокомментировала свой рекорд

Бронзовая призерка чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе Людмила Оляновская рассказала о своем успехе. Украинка установила национальный рекорд.

В субботу, 15 августа, 33-летняя Оляновская завоевала третью в карьере награду на континентальных первенствах. В комментарии для"Суспильне Спорт" спортсменка поделилась своими эмоциями.

Что чувствовала Оляновская после завоевания награды

По словам легкоатлетки, она осталась довольна своим выступлением в полумарафоне на 21 километр.

Это прекрасный результат. Я, наверное, и не ожидала, что это произойдет так быстро, но я хотела… Я выходила на дистанцию вместе с чемпионкой мира, с олимпийскими чемпионками. Я выходила с настроем, что ничем не хуже их. Мы тренируемся в гораздо худших условиях, чем они, живем во время войны. И можем еще и составить им конкуренцию,

– отметила медалистка.

Результат Людмилы отныне является ее личным и национальным рекордом на этой дистанции – 1:31:07.

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Соревнования в Бирмингеме на данный момент принесли Украине три награды. Помимо Оляновской, серебро в прыжках в высоту завоевал Олег Дорощук, а еще одну бронзовую медаль завоевал Михаил Кохан.

На данный момент наша страна занимает 17-е место в общем зачете. В Украине официальным транслятором чемпионата Европы является "Суспильне Спорт".