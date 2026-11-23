Мацей Кендзьорек посвятил Игорю Суркису победу Динамо над Оболонью. Исполняющий обязанности главного тренера также поблагодарил президента клуба за поддержку.

Послематчевую речь польского специалиста опубликовал официальный сайт Динамо. Кендзьорек подчеркнул, что в последнее время в команде произошло немало изменений, к которым присоединился руководитель клуба.

Кендзерек посвятил Суркису победу

В воскресенье, 22 ноября, киевляне провели столичные дерби против Оболони в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:2.

После финального свистка исполняющий обязанности главного тренера Динамо Мацей Кендзерек воспользовался случаем, чтобы поздравить президента клуба Игоря Суркиса с днем рождения.

Польский наставник не просто выразил руководителю свои поздравления, но и посвятил ему заработанные три очка.

Сегодня важный день для нашего клуба – день рождения нашего президента. Конечно, мы посвящаем ему эту победу и три очка, которые заработали сегодня. Я лично хочу поблагодарить его за помощь в последнее время. Благодаря ему мы многое изменили. Еще раз поздравляю с днем рождения, господин президент!

– заявил Кендзерек.

Останется ли Кендзерек главным тренером Динамо

Заявление польского специалиста прозвучало на фоне неопределенности относительно его будущего на посту керманича первой команды. После ухода предыдущего тренерского штаба он получил возможность возглавить коллектив и попытаться стабилизировать результаты.

Ранее появлялась информация, что Игорь Суркис доволен работой Кендзьорека и готов оставить его на посту как минимум до конца 2026 года.

Важным аргументом для президента стало "Классическое" противостояние с Шахтером. Именно после этого матча руководитель клуба должен был определиться с дальнейшей судьбой тренерского вопроса.

В настоящее время Динамо занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Отставание от лидера Шахтера составляет четыре очка, однако у киевлян есть игра в запасе.