Самый дорогой баскетбольный лот в истории: на аукционе продали майку Джордана за 14 млн долларов

Футболка Майкла Джордана из финала НБА 1998 года была продана на аукционе. Она стала самым дорогим баскетбольным предметом, когда-либо проданным на аукционе.

Об этом сообщает аккаунт Hunt Auctions в социальной сети Х. Майка клуба Чикаго Буллз с номером 23 Майкла Джордана была продана Рону Фирману.

Как продали майку Джордана

Майку Майкла Джордана с автографом чемпиона продали за 14 миллионов долларов. Это самый дорогой баскетбольный лот в истории аукционов. А вот самым дорогим спортивным предметом, проданным с молотка, по-прежнему остается экипировка американского бейсболиста Бейба Рута. Ее в 2024 году продали за 24,12 миллиона долларов.



Футболка Джордана / Фото Hunt Auctions

Покупателем майки Майкла Джордана стал инвестор в недвижимость из Майами Рон Фирман. Он назвал этот предмет выдающейся частью спортивной истории мира.

Я очень рад этой покупке. Майкл Джордан был чрезвычайно талантливым игроком, которого с восторгом ценят во всем мире,

– отметил инвестор в недвижимость.

Майкл Джордан – шестикратный чемпион НБА и настоящая мировая знаменитость, которого знают не только поклонники баскетбола.

Какова история майки, проданной на аукционе

Майкл Джордан сыграл в форме, проданной на аукционе, во втором матче финальной серии против Юты 5 июня 1998 года. Тогда он набрал 37 очков и помог Чикаго Буллз сравнять счет в серии.

Клуб Джордана в итоге победил в серии из 6 матчей. А сам баскетболист получил свою шестую награду как самый ценный игрок финала НБА – MVP.

К слову, сейчас один из баскетболистов НБА входит в Топ-5 самых богатых спортсменов мира. Речь идет о Стефене Карри. В сезоне 2026/27 почти 40-летний спортсмен получит более 62 миллионов долларов зарплаты. Он – огромная звезда мирового масштаба с колоссальным влиянием на баскетбол в целом.