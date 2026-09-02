Потратили более полумиллиарда: Манчестер Сити совершил самый дорогой трансфер в истории Премьер-лиги

В Европе официально завершилось летнее трансферное окно 2026 года. В последний его день топ-клубы активно подписывали игроков в надежде усилить свои составы.

Не остался в стороне от этого процесса и Манчестер Сити, который потратил самую большую сумму этим летом. Английский клуб осуществил громкий трансфер, сообщает сайт Манчестер Сити.

Сколько стоил Энцо

Новичком "манкунианцев" стал полузащитник Энцо Фернандес, который до этого играл за Челси. 25-летний футболист подписал пятилетний контракт до 2031 года.

По данным Transfermarkt, трансфер обошелся "Манчестер Сити" в 145 миллионов евро. Это делает Фернандеса самым дорогим трансфером в истории чемпионата Англии.

Ранее это звание единолично удерживал Александр Исак, который в прошлом году перешел в Ливерпуль за аналогичную сумму. Более того, трансфер Энцо стал четвертым самым дорогим в истории футбола.

Лучшие трансферы за всю историю:

МЕСТО ИГРОК ГОД ОТКУДА КУДА СУММА 1 Неймар 2017 Барселона ПСЖ 222 миллиона евро 2 Килиан Мбаппе 2018 Монако ПСЖ 180 миллионов евро 3 Усман Дембеле 2017 Боруссия Д Барселона 148 миллионов евро 4 Энцо Фернандес 2026 Челси Манчестер Сити 145 миллионов евро 5 Александр Исак 2025 Ньюкасл Ливерпуль 145 миллионов евро

Кого подписал Манчестер Сити

Отметим, что этим летом Манчестер Сити побил рекорд по сумме потраченных средств за одно трансферное окно. Английский клуб приобрел девять футболистов на общую сумму 526 миллионов евро.

Все трансферы Манчестер Сити летом 2026 года:

Энцо Фернандес (Челси) – 145 миллионов евро Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест) – 135 миллионов евро Аюб Буадди (Лилль) – 95 миллионов евро Илиман Ндиае (Эвертон) – 70 миллионов евро Аллан (Палмейрас) – 37,5 миллиона евро Матис Детурбет (Труа) – 25 миллионов евро Жереми Монга (Лестер) – 11,7 миллиона евро Херонимо Рульи (Марсель) – 3,5 миллиона евро Пирс Чарльз (Шеффилд Уэнсдей) – 3,5 миллиона евро

Помимо Фернандеса, в последний день трансферного окна Сити также подписал вингера Эвертона Илимана Ндиае за 70 миллионов. Но при этом "голубые" еще и заработали почти 340 миллионов на продажах.

Как Фернандес играл за Челси

Напомним, что игрок вышел на топ-уровень после чемпионата мира-2022. Тогда Энцо стал ключевым игроком сборной Аргентины и помог ей завоевать Кубок мира в Катаре.

Сразу после чемпионата мира футболист перешел из Бенфики в Челси за 121 миллион евро. За это время полузащитник забил 31 гол и отдал 30 голевых передач в 170 матчах за "синих".

В составе Челси Энцо стал победителем Лиги конференций и Клубного чемпионата мира. К слову, Манчестер Сити готовится к старту в Лиге чемпионов 2026/2027.

Команда лишь однажды выигрывала главный еврокубок, обыграв "Интер" в финале 2023 года. Ранее мы сообщали, что Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.