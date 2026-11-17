Во вторник, 17 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против Грузии в рамках Лиги наций. Это будет последний матч "сине-желтых" в 2026 году.

Матч Украина – Грузия начнется в 21:45 и пройдет в городе Кошице (Словакия), сообщает 24 Канал.

Матч сборной Украины можно посмотреть онлайн и по телевидению

Следить за игрой в прямом эфире можно онлайн и по телевидению.

В частности, матч будет транслироваться бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и в кабельных сетях.

Также матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S, "ТБ + Кино" и "Спорт".

На платформе трансляция будет доступна в разделе "Спорт" (подраздел "Футбол"), на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на специальных всплывающих каналах в разделе "Телевидение", которые появятся в день событий.

Какой результат устроит Украину

Противостояние Украины и Грузии станет определяющим в борьбе за третье место в группе Лиги наций. Обе команды уже не смогут изменить положение двух лидеров группы – Северной Ирландии и Венгрии, поэтому сосредоточатся на сохранении своих позиций.

Для украинцев предстоящая встреча имеет принципиальное значение. После серии неудачных результатов команда Андреа Мальдеры будет стремиться прервать негативную тенденцию и завершить групповой этап на позитивной ноте. Особую мотивацию добавит и желание избежать дополнительного противостояния за сохранение места в своем дивизионе.

Грузинская сборная, в свою очередь, оказалась в ситуации, когда ничейный результат ее не устроит. Гостям придется действовать максимально решительно, ведь только три очка позволят Грузии выполнить поставленную задачу

Предыдущая встреча соперников не определила сильнейшего: команды разошлись миром со счетом 0:0. Поэтому предстоящий матч станет очередной возможностью для обеих сборных доказать свое превосходство в очном противостоянии.