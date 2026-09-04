"Благодарен за их терпение": Пономаренко извинился перед болельщиками после матча Буковина – Динамо
Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Матвей Пономаренко высказался о поддержке болельщиков. Футболист также объяснил свои не слишком удачные высказывания.
Несколько недель назад 20-летний нападающий "бело-синих" вызвал дискуссию в фанатских кругах. В комментарии для ютуб-канала "ВГРІ" футболист объяснил свою позицию.
Что Пономаренко сказал болельщикам
В августе игрок заявил, что "мы не обращаем внимания на людей, выходим и играем".
В последний день лета команда Игоря Костюка приехала в Каменец-Подольский, где провела неудачный выездной матч УПЛ против черновицкой Буковины (0:3).
После финального свистка футболист Пономаренко взял слово.
Я к нашим болельщикам никак плохо не отношусь. Я им всегда благодарю после игры и очень признателен, что они терпят наши неудачи и все. А к обычным людям, которые пишут мне в директ гадости, – я к ним обращался. На таких людей я не обращаю внимания,
– сказал Матвей Пономаренко.
Отдельно нападающий поблагодарил людей, которые приехали поддержать команду на матче в Каменце-Подольском.
Где дальше будет играть Динамо
После трех сыгранных матчей Динамо набрало шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.
Следующий матч чемпионата киевляне проведут 6 сентября против ЛНЗ, начало встречи – в 13:00.
На счету Матвея Пономаренко три гола в девяти матчах во всех турнирах текущего сезона.