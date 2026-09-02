"Челси отдал предпочтение Тоттенхэму": журналист рассказал, куда хотел перейти Мудрик

Михаил Мудрик хотел оказаться в другом клубе Английской Премьер-лиги, считают на Туманном Альбионе. Эго аренду Тоттенхэмом объясняют деловыми интересами Челси.

В течение длительного времени после возвращения Мудрика из допинговой дисквалификации фаворитом на его подписание считался Лидс. Но в трансферную историю вмешались обстоятельства, не зависевшие от футболиста, рассказал журналист Низар Кинсела для BBC Sport.

Почему Мудрик перешел в Тоттенхэм, а не в Лидс

Источник утверждает, что руководители клуба из северной Англии сделали все, что могли, а Михаил Мудрик действительно был заинтересован в том, чтобы провести там сезон 2026/27.

Лидс делал все в пределах разумного, не переходя границ, чтобы заключить эту сделку. Но, к сожалению, я считаю, что Челси больше хотел вести переговоры с Тоттенхэмом. Поэтому дело было не столько в том, что Мудрик не хотел переходить в Лидс, сколько в том, что Челси отдал предпочтение варианту с Тоттенхэмом,

– говорится в сообщении.

Кинсела добавляет, что Лидс, в отличие от конкурента, хотел только одного игрока. Именно это и стало ключевым моментом в ходе переговоров.

Что еще известно о переходе Мудрика в Тоттенхэм

Михаил проведет там один сезон в аренде. По истечении этого срока у "шпор" будет необязательная опция выкупа 25-летнего вингера за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Одновременно с украинцем в новую команду перешел бывший защитник Челси Тосин Адарабийо. За 28-летнего англичанина заплатили 11,65 миллиона евро.

Михаил уже выразил восторг от возможности вновь работать под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби, знакомого ему по периоду в Шахтере.