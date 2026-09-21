МОК "закрыл глаза" на агитацию главы российского спорта в пользу партии Путина

Российские чиновники продолжают играть роль одного из элементов пропагандистской машины Кремля. К ним относятся и руководители спортивных организаций.

Министр спорта России и председатель НОК этой страны Михаил Дегтярьов присоединился к пропаганде военной агрессии против Украины. МОК решил проигнорировать этот факт, пишет издание "Главком".

Как Россия использует спорт в пропаганде

Известно, что 11 сентября Дегтярьов чествовал российских оккупантов. Чиновник принял участие в церемонии вручения премии Российского паралимпийского комитета.

Помимо вручения наград людям, участвовавшим в войне в Украине, он также зачитал обращение от кремлевского диктатора Владимира Путина.

Российский министр уже находится под санкциями Европейского союза, куда его внесли в июле этого года. Журналисты издания "Главком" обратились в Международный олимпийский комитет за официальным комментарием, но там запрос проигнорировали.

Как МОК относится к войне России против Украины

В июле была отменена рекомендация об отстранении россиян от международных соревнований. Таким образом, в МОК дали "зеленый свет" федерациям на возвращение представителей страны-агрессора.

Недавно такие процессы раскритиковал капитан сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк.

В сентябре победительница Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике Ярослава Магучих прокомментировала решение отдельных федераций допускать спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям международного масштаба.