"Даже не заметил": Павлов отреагировал на потасовку с Элиасом после матча против Шахтера

Советник президента Харькова Николай Павлов прокомментировал инцидент с полузащитником Шахтера Кауаном Элиасом. Известный украинский тренер заявил, что ситуация исчерпана.

Николай Павлов отреагировал на слова главного тренера Харькова Младена Бартуловича о поведении футболиста Шахтера. Его слова приводит сайт "Украинский футбол".

Что произошло между Павловым и игроком "Шахтера"

После матча в подтрибунном помещении стадиона "Левый берег", где проходила игра, произошел конфликт между игроками команд.

Стычка футболистов Шахтера и Харькова: смотрите видео

Fight in UPL pic.twitter.com/bwor02Gypt – Олександр Щербатих (@OSerbatih93559) August 17, 2026

Наставник харьковской команды Младен Бартулович отметил, что подопечный Арды Турана толкнул 72-летнего Павлова. Однако бывший главный тренер Динамо, Днепра и Ворсклы заявил, что не видит в этом эпизоде ничего страшного.

Когда меня увидели Дарио Срна и украинские футболисты Шахтера, то сразу стали вести себя иначе и притормозили. Видимо, еще помнят. Ну, а бразильцы, наверное… Когда я их отталкивал, кто-то, вероятно, и меня немного толкнул сбоку. Однако это не так существенно. Я даже не заметил,

– сказал Павлов.

Отметим, что в воскресенье, 16 августа, Шахтер одержал победу над своими соперниками со счетом 1:0. Матч состоялся в рамках третьего тура УПЛ 2026/27.

Что дальше у команд

Донецкие футболисты проведут следующий матч 29 августа против Полесья. Матч для "горняков" будет иметь домашний статус. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Ровно через сутки после этого должен начаться поединок луганской Зари и Харькова.