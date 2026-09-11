Обидчик Украины может заменить Костюка в Динамо

Об изменениях на тренерском мостике столичного клуба ходит немало слухов. Иногда среди кандидатов появляются люди, хорошо известные украинской публике.

Динамо может заменить Игоря Костюка на румынского специалиста Эдварда Йорданеску. Об этом сообщает польское издание Sportowe Fakty.

Что известно о возможном новом тренере Динамо

В настоящее время 48-летний специалист находится без работы. Его предыдущим клубом была варшавская "Легия", которую Йорданеску покинул в конце октября 2025 года.

Переговоры Йорданеску с Динамо продолжаются. Румынский специалист получил предложение о заключении трехлетнего контракта, по которому он будет очень хорошо зарабатывать, но ему еще нужно подумать. Это неудивительно, учитывая войну в Украине,

– отмечает источник.

Отметим, что этот тренер вывел Румынию в 1/8 финала Евро-2024. Тогда в начале турнира сборная соседней с нами страны несколько неожиданно разгромила команду Сергея Реброва (0:3).

Игорь Костюк на посту тренера киевлян выиграл свой прошлый матч. Команда победила винницкую Ниву (1:0) в рамках Кубка Украины. На этот матч было довольно сложно попасть.

Как Йорданеску пересекался с Украиной

Отметим, что у румынского специалиста есть и другие, помимо выступления на ЧЕ, связи с Украиной. В прошлом месяце он рассказывал в прессе, что мог возглавить нашу сборную вместо Андреа Мальдеры.

Помимо него, в число вероятных кандидатов в шорт-листе упоминались Мирон Маркевич, Руслан Ротань и даже француз Эрве Ренар.