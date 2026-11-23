Олимпийская чемпионка Ольга Харлан постоянно использует свою популярность в спорте для того, чтобы доносить важные для Украины идеи. После гуманитарной операции в Олешках фехтовальщица призвала спасти людей с других оккупированных территорий.

В инстаграме Харлан опубликовала пост-обращение к супруге президента США Мелании Трамп. В нем она просит помощи в организации гуманитарных миссий.

Обращение Харлан к Мелании Трамп

Мелания Трамп выступала инициатором проведения эвакуации жителей Олешек, оказавшихся в ситуации гуманитарной катастрофы. Поэтому и Ольга Харлан адресовала свой призыв не ограничиваться только этим населенным пунктом именно первой леди США.

Самая титулованная олимпийская спортсменка Украины призвала супругу американского лидера помочь освободить мирных жителей с оккупированной Кинбурнской косы – единственной захваченной россиянами части родной для Харлан Николаевской области.

На этих землях из-за действий страны-агрессора сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Люди вынуждены жить в изоляции, без надлежащей помощи и безопасности. Необходима международная поддержка и немедленные решительные действия, чтобы спасти тех, кто до сих пор находится в оккупации,

– написала фехтовальщица.

Харлан также обратилась ко всем неравнодушным с просьбой распространять информацию о судьбе людей, оставшихся под российской оккупацией.

На Кинбурнской косе, по данным СМИ, осталось менее 100 мирных жителей, которые страдают от нехватки продуктов, лекарств и дров для отопления помещений.