Заставили мир услышать наш гимн: как сложились судьбы украинских героев Олимпиады-1992

На Олимпиаде 1992 года трое украинцев заставили мир услышать "Еще не умерла Украина" и подняли сине-желтый флаг. Спустя 34 года их судьбы сложились совершенно по-разному: от жизни в США и Германии до переезда в Россию.

Барселонские Игры стали особенными для украинского спорта еще до того, как наша страна начала выступать на Олимпиадах отдельной командой. Тогда украинские спортсмены представляли объединенную сборную СНГ, но своими победами уже заявляли о национальной идентичности, пишет Oboz.ua.

Кучеренко первым услышал гимн Украины на Олимпиаде

Первым завоевал личное олимпийское золото в Барселоне борец греко-римского стиля Олег Кучеренко. Житель Луганска одержал победу в весовой категории до 48 килограммов, одолев в финале двукратного олимпийского чемпиона итальянца Винченцо Маенцу, которого называли Коброй.



Олег Кучеренко во время поединка / Фото esu.com.ua

Именно в честь Кучеренко впервые на Играх прозвучал национальный гимн Украины.

В Барселону Олег ехал отнюдь не случайно: у него уже было два титула чемпиона мира. После Олимпиады полученные 3000 долларов премии он потратил на свадьбу, которую обещал будущей жене. Впоследствии из-за сложной ситуации с финансированием борьбы переехал в Германию, где выступал за местную сборную, а позже работал в казино.

Гуцу завоевала четыре медали и построила жизнь в США

На следующий день после триумфа Кучеренко олимпийское золото завоевала 15-летняя гимнастка Татьяна Гуцу. Всего в активе одесситки на Играх-1992 четыре награды: два золота (командное первенство и абсолютное первенство), серебро на брусьях и бронза в вольных упражнениях.



Татьяна Гуцу – чемпионка Олимпиады-1992 / Фото из соцсетей

После Олимпиады юная спортсменка завершила карьеру, ведь осуществила главную мечту. Однако уже в 1994 году получила приглашение работать в гимнастической школе в США. Там Гуцу осталась, а впоследствии открыла собственную академию в Мичигане.

Ее жизненный путь был непростым. Спустя много лет Татьяна публично рассказала о сексуальном насилии со стороны белорусского гимнаста Виталия Щербо, которое, по ее словам, произошло в 1991 году. Спортсменка заявляла, что дважды выиграла суд по этому делу.

Сейчас Гуцу воспитывает сына, поддерживает Украину и помогает украинским детям. В 2024 году она также завоевала титул "Миссис Мичиган".

Тимошенко ушла из спорта, а Скалдина выбрала Россию

Еще две украинки, Александра Тимошенко и Оксана Скалдина, подняли сине-желтые флаги на одной церемонии награждения по художественной гимнастике. Тимошенко стала олимпийской чемпионкой, а Скалдина завоевала бронзу.



Александра Тимошенко / Фото Oboz.ua

Однако после завершения карьеры их пути разошлись. Скалдина, которая конфликтовала с судьями и была недовольна результатами соревнований, вышла замуж за российского пятиборца Дмитрия Сватковского, будущего депутата Госдумы от "Единой России", и переехала в Москву. В одном из интервью она даже заявляла, что никогда не считала себя украинской гимнасткой.

Тимошенко же после завершения спортивной карьеры переехала в Германию, где получила предложение работать тренером. Впоследствии она получила юридическое образование в Австрии и работала в адвокатской конторе. После гибели мужа в автокатастрофе присоединилась к его бизнесу.

В то же время Александра не ушла из гимнастики окончательно: она входила в комитет по художественной гимнастике Австрии и поддерживала связь с родной страной. Недавно олимпийская чемпионка даже навещала в Киеве свою бывшую тренершу Альбину Дерюгину.