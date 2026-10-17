"Лучшее решение для него": Палкин дал интервью британским СМИ о Мудрике

Шахтер провел свой первый номинально домашний матч в Лондоне в Лиге чемпионов против АЕКа. Этим воспользовались представители британских СМИ, чтобы пообщаться с представителями руководства "горняков".

В частности, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход Михаила Мудрика в Тоттенхэм. Об этом он рассказал в интервью изданию BBC.

Что сказал Палкин

Генеральный директор Шахтера рассказал, что разговаривал с Мудриком после перехода украинца в Тоттенхэм и сказал ему, что это лучшее решение для игрока. Наставник "шпор" Роберто де Дзерби очень хорошо знает Михаила.

Первым игроком, которому позвонил Роберто де Дзерби, когда мы подписали его в Шахтер, был именно Михаил Мудрик. Итальянец знает, на что способен этот футболист,

– отметил менеджер Шахтера.

Он добавил, что знает Мудрика также очень хорошо и уверен, что тот сделает все, чтобы как можно быстрее набрать необходимую форму. Он будет тренироваться на самом высоком уровне. Он очень трудолюбив. Палкин верит, что Мудрик будет вознагражден за эту свою черту.

Что известно о выступлении Мудрика в Тоттенхэме

Перед возобновлением АПЛ после международной паузы Роберто де Дзерби рассказал о состоянии здоровья Михаила Мудрика. Итальянец отметил, что украинец почувствовал боль в голеностопе во время своего первого и пока единственного матча за лондонцев.

Через 2 дня игрок прошел обследование, в ходе которого выяснилось, что травма довольно серьезная. Впрочем, тренер подчеркнул, что в клубе ожидали чего-то подобного, ведь Мудрик не играл почти 2 года. В Тоттенхэме надеются, что футболист полностью выздоровеет к концу октября и будет готов к матчу против Кристал Пэлас, запланированному на 31 октября.

К слову, Тоттенхэм демонстрирует не самые лучшие результаты. Поэтому в британской прессе уже заговорили о возможной отставке Де Дзерби. Конечно, Мудрик этого не хотел бы, ведь именно от итальянского специалиста украинец получит максимальное доверие.

Впрочем, похоже, сейчас вингеру не о чем беспокоиться. Руководство Тоттенхэма не рассматривает вопрос об отставке Роберто де Дзерби и полностью доверяет нынешнему тренеру, веря, что он сможет исправить ситуацию.