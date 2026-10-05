Вспомнили о "вражеской территории": в Полесье объяснили, почему в этом году не играли в еврокубках в Польше

"Полесье" провело свой единственный домашний матч в еврокубках в этом сезоне в словацком городе Кошице. В житомирском клубе сейчас объяснили причины такого выбора.

В частности, в комментарии сайту "Трибуна" коммерческий директор ФК Полесье Александр Денисов назвал главную причину выбора Кошице в качестве места проведения домашнего матча с "Копенгагеном". А также рассказал, что еще за вариант рассматривали в житомирском клубе.

Почему "Полесье" выбрало именно Кошице

По словам Денисова, они не рассматривали Польшу не потому, что это "вражеская территория". Никакой политической составляющей в том, что "Полесье" не играло матчи еврокубков в этой стране, нет.

К тому же 2 года назад мы играли в еврокубках здесь. Это было в городе Гливице,

– подчеркнул функционер.

Он сказал, что Полесье также рассматривало вариант со столицей Молдовы Кишиневом как более приоритетный. В частности, потому что 1-й тур УПЛ команда играла в Одессе против Черноморца. Впрочем, в Кишиневе молдавские клубы играли свои отборочные матчи в еврокубки.

Поэтому выбрать Кишинев не представлялось возможным. А в Словакии мы играли в прошлом сезоне,

– добавил Денисов.

Коммерческий директор пояснил, что тренерскому штабу тогда очень понравилось в Кошице. Там были созданы все условия для комфортной работы. Именно поэтому в Полесье и выбрали этот словацкий город.

Как Полесье выступило в еврокубках в этом году

Путь Полесья в еврокубках в этом сезоне, к сожалению, оказался недолгим. Команда сыграла только один раунд квалификации в Лигу конференций против датского Копенгагена. В матче в Кошице "волки" сыграли в результативную ничью 3:3, а вот на выезде уступили я со счетом 1:2.

В целом Украину в этом сезоне в основном раунде еврокубков представляет только Шахтер, который играет в Лиге чемпионов. По показателю таблицы коэффициентов наша ассоциация находится в третьей десятке стран.