Появился новый рейтинг лучших боксеров: на каком месте Усик

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Чемпионский титул The Ring принадлежит украинцу Александру Усику.

На сайте журнала The Ring появился новый рейтинг сильнейших боксеров мира. Официально Александр Усик не входит в топ-10 рейтинга, но сам он возглавляет его как обладатель пояса The Ring.

Кто входит в топ-10 рейтинга журнала The Ring

Александр Усик владеет поясом журнала The Ring, поэтому он вне конкуренции на вершине списка. А вот под номером 1 в самом рейтинге расположился Даниэль Дюбуа. На второй позиции – Агит Кабаел, который мечтал о поединке против Александра Усика, однако, похоже, так и не получит его.

Замыкает топ-3 Тайсон Фьюри, который никак не может успокоиться после двух подряд поражений Александру Усику в 2024 году. Четвертое место в рейтинге занимает Филип Хргович, а пятое – Фабио Уордли. Отметим, что Мозес Итаума, которого долгое время также называли главным претендентом на бой с Усиком, занял восьмое место в рейтинге.

Как формируется рейтинг журнала The Ring

С момента появления в 1925 году рейтинги журнала The Ring общепризнанно считаются лучшими в боксе. В отличие от других организаций журнал The Ring не включает в свои списки десятки боксеров.

Это рейтинг 10 лучших боксеров в каждой весовой категории. Также рейтинг выделяет чемпионов и главных претендентов. Группа экспертов журнала The Ring голосует за формирование рейтингов, которые обновляются ежемесячно. Это происходит после проведения поединков и других значимых событий.

Что известно о следующем бою Усика

Имя следующего соперника Александра Усика до сих пор неизвестно. Для украинца следующий бой может стать заключительным. Долгое время соперником боксера называли Деонтея Уайлдера, но переговоры с ним, похоже, не увенчались успехом из-за финансовых разногласий.

Поэтому его соперником украинца может стать Давид Бенавидес. По информации журналиста Майка Коппинджера, Усик хотел бы провести этот бой уже в 2027 году.