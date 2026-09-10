Оптимистичный старт в Лиге чемпионов: Шахтер сыграл вничью на поле гранда из Нидерландов
На этой неделе в Лиге чемпионов стартовал основной этап сезона 2026/2027. На четверг, 10 сентября, была назначена встреча с участием единственного представителя в турнире.
Донецкий Шахтер провел свой первый матч на этапе Лиги чемпионов. "Горняки" на выезде встретились с чемпионом Нидерландов ПСВ, сообщает 24 Канал.
Кого потеряли команды
"Горняки" подошли к встрече с небольшими кадровыми потерями. Вне игры по-прежнему остается центральный защитник Марлон Сантос, который не является основным футболистом.
А вот потеря атакующего полузащитника Педриньо была ощутимой. Вместо него под руководством Элиаса вышел Изаке Сильва. У ПСВ же было не меньше кадровых проблем.
Мауро Жуниор пропускал матч из-за дисквалификации, тогда как Плеа, Схаутен и Сильдилия продолжают восстанавливаться после травм. Тем не менее основные лидеры команды в лице Ваннера, Пепи, Деста, Тиля и Перишича вышли в стартовом составе.
ПСВ – Шахтер 1:1
Голы: Мендоса, 45+1 – Дест, 48.
Шахтер был готов играть в роли второго номера. В первом тайме ПСВ создал чуть больше опасных моментов, однако и дончане играли довольно уверенно в обороне.
В итоге "горняки" дождались своего момента перед перерывом. Сначала гости довольно грубо отобрали мяч у игрока ПСВ, что вызвало возмущение у голландцев.
Однако судья решил, что Марлон действовал в рамках правил. И именно в этой атаке Шахтер открыл счет. Изаке нашел Мендосу на фланге, тот обвел соперника и красивым обводным ударом забил гол.
Как Мендоса открыл счет: смотреть видео на Megogo
Украинский клуб ушел на перерыв с преимуществом, но уже в начале второго тайма голландцы сравняли счет. В ворота Ризныка забил самый активный игрок ПСВ Сержиньо Дест.
Американский правый защитник откликнулся на прострел с фланга и сумел точно пробить в угол ворот. Несмотря на пропущенный гол, Шахтер продолжил играть осторожно и довольно редко выбегал в контратаки.
Дест поразил ворота Ризника: смотреть видео на Megogo
Соответственно, моментов у гостей было минимум, хотя Изаке мог снова вывести Шахтер вперед, если бы реализовал выход один на один. Кроме того, классный момент был у Траоре.
Как Шахтер удержал ничью
Буркиниец почти в упор обстреливал ворота Коваржа, но под удар успел броситься неугомонный Дест. ПСВ же освежил атаку и полностью завладел инициативой в конце встречи.
Однако моментов у хозяев не было. Издали неточно пробивал ван Боммель, а Перишич не смог реализовать штрафной с опасной отметки.
Таким образом, Шахтер начинает путь в Лиге чемпионов с выездной ничьей против чемпиона Эредивизи, что можно назвать неплохим результатом. Уже в следующем туре "горняки" будут играть номинально дома против греческого АЕКа.
Напомним, что за день до игры в Эйндховене матч первого тура друг против друга провели Ливерпуль и Атлетико. Мерсисайдский клуб сумел одержать волевую победу со счетом 2:1.
Обзор матча ПСВ – Шахтер: смотреть видео на Megogo