Развод с Дерюгиной и брак с гораздо более молодой женщиной: что известно о личной жизни Блохина

Легенда украинского футбола Олег Блохин 5 ноября отмечает свой 74-й день рождения. Впрочем, в жизни бывшего футболиста и тренера интересной была не только карьера, но и личная жизнь.

Олег Блохин дважды был женат, сообщает 24 Канал. Его первый брак с Ириной Дерюгиной был самым звездным во всем СССР.

Что известно о браке Олега Блохина с Ириной Дерюгиной

Футболист и гимнастка поженились в 1980 году. Впрочем, чувства между ними возникли раньше. И помогла в этом, как ни странно, травма Ирины Дерюгиной. Спортсменке требовалась срочная операция, и именно Блохин нашел для девушки квалифицированного врача и лично отвез ее в больницу.

Так и начался их роман. С того момента они стали ходить на свидания. Ирина поражала Олега своей грацией, изяществом, но в то же время внутренней силой. Их брак стал одним из самых громких событий во всем СССР.



Свадьба Олега Блохина и Ирины Дерюгиной / Фото из открытых источников

От Олега Ирина родила дочь, которую назвала своим именем. Ирина-младшая пошла по стопам матери, начала заниматься гимнастикой. Пара рассказывала, что вкладывала в своего ребенка всю свою любовь.

Их брак был долгим, но не вечным. В 90-х годах XX века Блохин уехал тренировать в Грецию, тогда как жена и дочь остались в Украине.

В 1999 году супруги развелись. Позже Дерюгина призналась, что инициатором развода была она, потому что у Олега был сложный характер. Возможно, они и могли бы сохранить свой брак, но она тоже хотела что-то получать от отношений, а не только давать.

Кто стала второй женой Блохина

Через несколько лет после развода с Дерюгиной Олег Блохин женился во второй раз. Впрочем, его вторая жена – гораздо менее публичная личность, чем Ирина. Известно, что ее зовут Анжела, она на 16 лет моложе бывшего футболиста и тренера. Впрочем, чем она занимается, точно неизвестно.



Олег Блохин со второй женой / Фото из открытых источников

Некоторое время Блохин даже скрывал новые отношения. На публике пара начала появляться только в середине 2000-х годов. Сам брак обладателя "Золотого мяча" 1975 года с Анжелой длится до сих пор уже более 25 лет. С ней он и проводит свою футбольную пенсию.

Сколько детей у Олега Блохина

Всего у Олега Блохина трое детей. Первую дочь Ирину ему подарила Ирина Дерюгина. Собственно, Ирина Блохина занималась не только гимнастикой. Определенный период жизни она посвятила шоу-бизнесу. И даже работала ведущей на футбольном телевидении во время Евро-2012. На том чемпионате Европы, который проходил в Украине и Польше, национальную сборную "сине-желтых" тренировал именно Блохин.



Ирина Блохина с Ольгой Сумской во время Евро-2012 / Фото ukrnews

Что еще легенде украинского футбола подарила Анжела? В 2000 году в семье Олега и Анжелы родилась Анна, а в 2002 году – Екатерина. В отличие от старшей сестры, они не такие публичные. Однако Анна также посвятила себя спорту и медиа. Она работает в пресс-службе киевского футзального клуба Фантом.



Олег Блохин с младшими дочерьми / Фото из открытых источников

О Екатерине же известно еще меньше, поскольку она ведет еще менее публичную жизнь. Однако известно, что обе младшие дочери Блохина увлекаются теннисом. Кроме того, Олег Владимирович уже дедушка, поскольку его старшая дочь Ирина сама является матерью двоих детей.