"Ему трудно справиться со стрессовой ситуацией": как Монфис отнесся к разводу со Свитолиной

Элина Свитолина в начале этой недели потрясла общественность новостью о том, что она разводится с Гаэлем Монфисом. СМИ узнали, как француз отреагировал на эту новость от своей возлюбленной.

В частности, издание The Telegraph пообщалось на эту тему с друзьями супругов. Они рассказали об особенностях характера французского теннисиста.

Как Монфис воспринял новость о разводе со Свитолиной

Автор материала в издании The Telegraph отметил, что когда Монфис узнал эту "безумную новость", теннис, который он всегда воспринимал как одну из самых главных вещей в жизни, вдруг потерял всякий смысл. Больше играть он не мог.

Отсюда и возникло внезапное решение Монфиса завершить свою карьеру. 5 октября он исключил себя из всех антидопинговых списков, из-за чего лишился права выступать на теннисных турнирах. Это решение многое говорит о его характере, ведь ему трудно справляться со стрессовыми ситуациями.

Возможно, такой шаг Монфиса был и неким призывом к Свитолиной не принимать подобного решения. Впрочем, Элина обнародовала свое заявление и оказалась под давлением и пристальным вниманием общественности. Вполне вероятно, что на своих будущих турнирах во время пресс-конференций украинке придется требовать, чтобы вопросы касались исключительно тенниса, иначе ей будут задавать много вопросов о браке.

Еще одна ирония заключается в том, что в начале их отношений Элина и Гаэль создали совместный аккаунт в инстаграме, где делились фотографиями из своей жизни. Вот только с 2024 года там не появлялось ни одной фотографии. Они сделали социальные сети неотъемлемой частью своей жизни. А социальные сети превратили эту ситуацию в историю, где есть положительные и отрицательные персонажи, что очень характерно для нашего времени.

Что еще известно о разводе Свитолиной и Монфиса

Элина Свитолина сообщила Гаэлю Монфису о своем решении развестись по телефону. Француз как раз тогда находился дома и занимался домашними делами вместе с дочерью Скай. Украинка просто шокировала мужа таким сообщением.

Интересно, что друзья супругов сообщили, что даже после публичного заявления Свитолиной пара до сих пор живет вместе в Дубае и занимается воспитанием дочери Скай. Некоторые из друзей считают, что Элина слишком поспешила со своим решением, а особенно с тем, что обнародовала его.