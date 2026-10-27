Камеры запечатлели лицо Ямаля после того, как Кейн получил "Золотой мяч"

В понедельник, 26 октября, мир узнал имя нового обладателя "Золотого мяча". Им стал англичанин Гарри Кейн, опередивший Киллиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Сразу после того, как ведущие на сцене объявили, что Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча", камеры запечатлели лицо Ламина Ямаля, сообщает 24 Канал. К слову, испанец занял в голосовании за награду лишь третье место.

Каким было лицо Ламина Ямаля

В ночь с 26 на 27 октября английский нападающий мюнхенской Баварии стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года. Нападающий сборной Англии обошел в голосовании Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Когда британец узнал, что именно он взял в этом году главную индивидуальную награду в футболе, во время трансляции церемонии камеры показали Ламина Ямаля, который также сидел в зале. Было видно, что 19-летний вингер Барселоны и сборной Испании, действующий чемпион мира, очень сильно расстроился из-за своего третьего места по итогам голосования.



Эмоции Ямаля после того, как Кейн выиграл "Золотой мяч" / Фото: скриншот из трансляции

Что известно о "Золотом мяче" 2026

Гарри Кейн стал первым англичанином за 25 лет, получившим "Золотой мяч" после Майкла Оуэна в 2001 году. Кроме того, он первый представитель Баварии, получивший "Золотой мяч" за 45 лет. До него из мюнхенцев эту награду взял Румменигге в 1981 году.

В прошлом сезоне Кейн стал лучшим бомбардиром Европы, выиграв "Золотую бутсу". Вместе с Баварией он выиграл чемпионат Германии, а вместе со сборной Англии стал бронзовым призером чемпионата мира 2026 года.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в Лондоне, а не в Париже. Так организаторы почтили память англичанина Стэнли Мэтьюза, который первым выиграл эту награду 70 лет назад, в 1956 году. Интересно, что Кейн завоевал свою награду на родине.