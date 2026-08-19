"Похоже, что Реброву наплевать на Украину": Гливинский – о видео бывшего тренера сборной с россиянином

В последнее время личность Сергея Реброва вызывает у болельщиков противоречивые эмоции. Легенда Динамо имел выдающуюся игровую карьеру и дважды становился чемпионом с киевлянами в качестве тренера.

Однако период работы в сборной Украины испортил репутацию тренера. А после ухода из команды Ребров оказался в эпицентре нескольких неприятных скандалов.

В середине августа в сети появилось резонансное видео с Сергеем Ребровым. На нем бывший тренер сборной Украины играет в падель с экс-игроком сборной России Василием Березуцким.

Как Ребров играл с россиянином в падел: смотреть видео

Вероятно, они находились тогда в Марбелье, ведь именно в этом испанском городе проживают оба. При этом Березуцкий в 2022 году выступил в соцсетях против войны в Украине, однако позже вернулся в Россию и возглавил местный клуб Урал.

Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский дал эксклюзивный комментарий 24 Каналу по поводу видео с Ребровым. Известный журналист выразил свое недовольство тем, что легенда Динамо позволяет себе такие поступки во время войны.

Реброву безразлично, что происходит в Украине

На днях в соцсети появилось видео с бывшим тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. Там он играет в падел с экс-игроком сборной России Василием Березуцким. Как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию?

Это просто шокирует и удивляет. Человек, занимающий должность вице-президента УАФ. Так похоже, что кто-то снял это неофициально. Но очевидно, что у него дружеские отношения с бывшим капитаном сборной России. Это возмущает. Странно, как такой человек может занимать такую должность. Читал где-то, что Березуцкий якобы когда-то выступил против войны. Но с другой стороны, полгода назад он возглавлял Урал в России.

Не понимаю, как такое можно себе позволять. Уже пятый год в Украине идет война, нас постоянно методично убивают. А тут человек позволяет себе играть в падел с россиянином. Он живет себе в Испании, после отставки вообще только раз приехал в Украину. Это возмущало бы даже, если бы он не был чиновником в УАФ,

– отметил Гливинский.

Вчера посмотрел про этого Березуцкого, оказывается, он был капитаном сборной России. В начале войны выступил с заявлением "нет войне". Но также нашел цитату, как ему нравится в Марбелье, какое это прекрасное место для жизни. Вот так и Ребров – живет себе там и играет с россиянином. Это сильно контрастирует с тем, как мы живем и боремся. Этот человек еще и представляет Украину. Мы говорим ФИФА и УЕФА, почему нельзя допускать россиян. А тут официальное лицо УАФ играет себе в паддл с российским тренером. Похоже, ему безразлично то, что происходит в Украине.



Березуцкий работал в российском клубе уже во время войны в Украине / фото ФК Урал

Какова роль Реброва в УАФ

Вы в свое время работали пресс-атташе в УАФ вместе с Сергеем Ребровым. Контакты с россиянами и раньше были для него приемлемыми или это его первый подобный промах?

Когда я работал с ним в сборной, он нечасто приезжал в Украину. Только после назначения на должность главного тренера он посещал матчи УПЛ, мы сидели с ним на стадионе "Оболонь". В основном мы виделись только во время сборов. Таких вещей я не могу вспомнить. Могу сказать, что он в основном старался организовывать сборы за границей. Но таких промахов я не видел, поэтому это очень странно.

Помню, даже во время Оранжевой революции он выходил на митинги в Лондоне с оранжевой лентой. Поэтому для меня не укладывается в голове, как можно поддерживать дружеские отношения с россиянами. Он публичный человек, понимает, что его могут уволить. Этот россиянин сейчас из другого мира, он ассоциируется с войной. Мы все не общаемся с россиянами, призываем мир бороться с ними. Ведь именно они позволили своему диктатору так поступать.



Сергей Ребров не смог добиться успеха со сборной Украины / фото УАФ

Может, вам известно, выполняет ли он какие-то обязанности вице-президента УАФ? Или эта роль чисто декоративная?

Не могу понять, как человек может быть вице-президентом УАФ, но при этом постоянно жить в Марбелье и играть с россиянами. Из моих источников в УАФ я знаю, что он только раз приезжал в Украину после расторжения тренерского контракта, чтобы уладить свои дела. А так он, по сути, на работе не бывает, и обязанности на него особо не возлагают. Фактически это чисто представительская роль, как я понимаю.

Если он позволяет себе такую легкомысленность в отношении, реакция болельщиков о многом скажет. Такое впечатление, что для него это не важно. Мы знаем Реброва как выдающегося игрока, оставившего след в истории украинского футбола. И вот такое видеть… Это больно, непонятно и неприемлемо. О каких принципах можно говорить?

– сказал Александр.

Есть ли у Реброва будущее в Украине

В последнее время появляются слухи об интересе Динамо к Сергею Реброву. После этого скандала можно ли его представить в роли официального лица в украинском клубе, сборной или ассоциации?

Я считаю, что прежде всего он должен отреагировать на это событие. Не знаю, насколько старое это видео. Если это было во время его работы тренером в сборной, это было бы еще хуже. Но якобы это видео было снято недавно. В конце концов, факт остается фактом: он играл с россиянином в падел не так давно. Это же было не до 2014 года. Реброву стоило бы объяснить этот момент. Может, Березуцкий действительно поддерживает Украину и выступает против Путина. Но не хватает коммуникации. От объяснений Реброва и будет зависеть, как его дальше будут воспринимать в Украине.

Что известно о тренерской карьере Реброва

Напомним, что Сергей возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы. За это время он помог киевлянам выиграть два чемпионата в УПЛ, а также пройти в плей-офф Лиги чемпионов.



Сергей Ребров три года руководил Динамо / фото 24 Канала

После этого Ребров руководил Аль-Ахли (Саудовская Аравия), Ференцварошем (Венгрия) и Аль-Айном (ОАЭ). Последние две команды также становились чемпионами под руководством украинца.

В июне 2023 года Сергей возглавил сборную Украины. С ней он прошел отбор на Евро-2024, но там не смог выйти из группы. В итоге "сине-желтые" провалили отбор на ЧМ-2026, уступив Швеции в стыковых матчах (1:3).

В результате Ребров покинул пост главного тренера национальной команды. Однако он остался вице-президентом УАФ и заместителем председателя комитета национальных сборных.