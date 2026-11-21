В то время как в футболе все чаще говорят о вероятности возвращения россиян на международные соревнования, в баскетболе отстранение агрессоров остается неизменным. К тому же в этом виде спорта к еврокубкам не допускают также белорусов.

Совет FIBA-Европа принял очередное последовательное решение относительно участия агрессоров в турнирах под эгидой организации. Чиновники не повторили ошибок других видов спорта, где санкции были отменены, пишет 24 Канал.

Будут ли россияне в европейском баскетболе

Впервые запрет на участие российских и белорусских клубов в баскетбольных еврокубках был введен в феврале 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения.

На своем последнем заседании Совет FIBA-Европа подтвердил, что принципы организации остаются неизменными: пока продолжается война, российские и белорусские клубы не имеют права участвовать в международных соревнованиях наравне с цивилизованными странами.

Также было продлено постановление, касающееся израильских команд. Они могут играть в еврокубках, но должны принимать своих соперников на нейтральных аренах.

Возвращение россиян в игровые виды спорта

Баскетбол стал вторым из тройки самых популярных в мире игровых видов спорта, который в последнее время объявил о важном решении в отношении россиян. До этого УЕФА официально выбил агрессора из отборочного турнира на Евро-2028, но оставил там белорусов.

В свою очередь, в хоккее международную федерацию решением арбитража в Лозанне заставляют допустить российскую сборную к чемпионату мира в следующем году, что грозит исключением украинской команды из соревнований.