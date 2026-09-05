"Мой английский не настолько хорош": Де Дзерби объяснил, почему предсказал Мудрику "Золотой мяч"

Главный тренер английского клуба Роберто Де Дзерби высказался о своей давней оценке потенциала Михаила Мудрика. Итальянский специалист по-прежнему считает украинца перспективным футболистом.

Роберто Де Дзерби подчеркнул потенциал Михаила Мудрика. Слова тренера лондонского клуба приводит официальный сайт Тоттенхэма.

Как Де Дзерби оценивает перспективы Мудрика

Специалист работал с украинским вингером в Шахтере в сезоне 2021/22. О возможном завоевании "Золотого мяча" своим подопечным Де Дзерби говорил за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины.

В сентябре 2026 года он пояснил свои слова.

Когда я говорил о "Золотом мяче", то высказался очень четко. Возможно, мой английский не настолько хорош, но я говорил именно о потенциале игрока. До этого момента у него было много проблем. Последней проблемой была дисквалификация, но в конечном итоге его потенциал очевиден,

– сказал Де Дзерби.

Итальянец также добавил, что Мудрик сейчас готов проводить на футбольном поле лишь по 15-20 минут. В субботу, 5 августа, Де Дзерби подтвердил свои слова, не включив Мудрика в стартовый состав на выездной матч АПЛ против Ноттингем Форест.

Что известно о переходе Мудрика в Тоттенхэм

Одновременно с украинцем в новую команду перешел бывший защитник Челси Тосин Адарабийо. За 28-летнего англичанина заплатили 11,65 миллиона евро.

Михаил уже выразил восторг от возможности вновь работать под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби, знакомого ему по периоду в Шахтере.

На днях портал Transfermarkt обновил оценочную стоимость украинца на трансферном рынке.