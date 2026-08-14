Участник чемпионата мира-2026 согласился сыграть матч со сборной России на ее территории

Сборная России по-прежнему не участвует в международных турнирах. Команду не допускают к соревнованиям из-за войны, которую страна-террористка развязала против Украины.

С 2022 года россияне вынуждены довольствоваться лишь товарищескими матчами. Участие в отборочных матчах на Евро или чемпионат мира для них закрыто, сообщает 24 Канал.

С кем будет играть Россия?

Тем не менее, немало известных сборных соглашаются сыграть в футбол с приспешниками террористического режима. Неудивительно, что среди них есть страны, политически близкие к России.

Одной из них является сборная Ирана. Россияне сообщили, что договорились с азиатской командой о товарищеском матче, который должен состояться уже этой осенью.

Матч запланирован на 29 сентября в Казани. Это будет уже третья очная встреча между этими командами с начала полномасштабной войны в Украине.

Когда Россия и Иран играли друг с другом?

В 2023 году спарринг в Тегеране завершился ничьей 1:1. А в 2025 году команды снова встретились уже в Волгограде, где подопечные Валерия Карпина выиграли 2:1.

Напомним, что еще в июне Иран участвовал в чемпионате мира в США, несмотря на войну с американцами. Азиаты сыграли три ничьи против Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

В итоге Иран занял третье место в группе и не вышел в плей-офф. Напомним, что сборная Украины в сентябре сыграет четыре матча в Лиге наций в рамках дивизиона В.