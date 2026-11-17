Российские фигуристы столкнулись с новыми ограничениями в Европе. На этот раз представители страны-агрессора обвинили Финляндию в политическом давлении и сослались на Олимпийскую хартию.

Российские спортсмены по-прежнему испытывают последствия международной изоляции из-за войны, которую их страна ведет против Украины. На этот раз скандал разгорелся накануне этапа Гран-при по фигурному катанию в Финляндии, сообщает 24 Канал.

Кого из российских фигуристов не пустили в Финляндию

По информации российского пропагандистского агентства "РИА Новости", сразу нескольким представителям страны-агрессора отказали во въезде в Финляндию. Среди них – спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, а также одиночник Евгений Семененко.

Еще одна российская пара – Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков – по состоянию на вечер понедельника находилась на тренировочной базе "Новогорск" в Москве.

В Федерации фигурного катания России (ФФККР) возмутились таким решением. Там заявили, что спортсмены стали "жертвами необдуманных и неправомерных политических решений", которые якобы противоречат правилам Международного союза конькобежцев (ISU).

Российская федерация также обвинила Финляндию в нарушении Олимпийской хартии.

В России заговорили о суде и обвинили Финляндию в "неонацизме"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала недопуск россиян "бесчеловечным". Она призналась, что до последнего надеялась на участие соотечественников в соревнованиях.

Мне очень грустно это осознавать. Это не по-человечески. Наша федерация должна подать в суд, пусть платят компенсацию за то, что так поступили,

– заявила Бестемьянова в комментарии ТАСС.

Не осталась в стороне и представительница российского МИД Мария Захарова. Она прибегла к еще более громким обвинениям, назвав недопуск фигуристов в Финляндию проявлением "неонацизма во всей полноте".

Напомним, недавно российские фигуристы и тренеры укрывались в подвале из-за атаки украинских БПЛА на Омск.