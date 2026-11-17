Сборная Беларуси пробилась в плей-офф Лиги наций и может претендовать на повышение в классе. Однако встреча с командой Украины для представителей страны, соучаствующей в агрессии против нашего государства, невозможна.

Белорусы неожиданно финишировали вторыми в своей группе и получили шанс побороться за место в дивизионе В. Между тем украинская сборная рискует опуститься в плей-офф, где среди потенциальных соперников могли бы оказаться и соседи, сообщает 24 Канал.

Беларусь пробилась в плей-офф Лиги наций

Сборная Беларуси заняла второе место в группе С1, уступив только Албании. При этом белорусы опередили Финляндию благодаря лучшим результатам личных встреч: победа со счетом 1:0 и ничья 0:0.

Теперь у команды появилась возможность побороться за повышение в классе. В плей-офф белорусы встретятся с одной из сборных, занявших четвертые места в группах дивизиона В.

В списке участников борьбы за сохранение места в дивизионе В может оказаться и Украина. Для этого команде Андреа Мальдери нужно проиграть грузинам.

Почему Украина не сыграет с белорусами

На данный момент сборная Украины имеет четыре очка и занимает третье место в группе B2. Грузия отстает на два очка и сохраняет шансы опередить украинцев. Судьбу противостояния решит очный матч команд, который состоится 17 ноября в 21:45.

Если украинцы проиграют грузинам, им придется играть в плей-офф за сохранение места в дивизионе В. Среди потенциальных соперников нашей команды также Кипр, Фарерские острова и Эстония.

Однако встреча с белорусами исключена. Еще в 2022 году УЕФА принял решение разделить сборные Украины и Беларуси во время жеребьевок, чтобы они не могли встретиться на футбольном поле.

Это ограничение распространяется не только на плей-офф Лиги наций, но и на отбор к чемпионату Европы-2028. Поэтому даже если обе команды окажутся на одном этапе турнира, сыграть между собой они не смогут.