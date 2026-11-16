Футболист сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свою ситуацию в Бенфике. Об этом полузащитник рассказал в лагере национальной команды.

Украинец начал укреплять свои позиции в португальском футболе. Георгий Судаков ответил на вопрос журналиста 24 Канала о том, придает ли ему это уверенности в лагере сборной.

Что Судаков сказал о Бенфике и сборной Украины

Георгий признался, что для него это несравнимые вещи.

Я, честно говоря, не хочу сравнивать клуб и сборную. Это совершенно разные жизни. Для меня каждый вызов в сборную – особый глоток свежего воздуха. Не знаю, как это объяснить,

– отметил Судаков.

Наш земляк также добавил, что для него особенно важна возможность общения с другими украинцами, которой становится значительно больше именно во время международных пауз.

Мне кажется, что когда ты переходишь в европейскую команду, по-другому относишься к сборной, как-то по-особенному. Когда приезжаю в сборную, могу пообщаться с ребятами. Даже не знаю, как объяснить. Это совсем другое. Поэтому нет смысла сравнивать это,

– добавил Георгий.

Отметим, что недавно он забил гол и отдал результативную передачу в матче Лиги Европы. Сам футболист отреагировал на удачные действия за Бенфику.

Как складывается сезон для Судакова

В текущем сезоне украинец провел во всех турнирах 20 матчей за "орлов". На его счету 3 гола и 2 голевые передачи.

Полузащитник является одним из тех, кто может сыграть решающий матч сборной Украины в группе Лиги наций. Матч против Грузии" состоится 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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